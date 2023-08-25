Сергей Кравчук: Благодарен педагогам, которые отдают частицу сердца нашим детям

Конференция собрала более 1000 педагогов Фото: Администрация Хабаровска

С 22 по 24 августа Хабаровск принял более 1000 педагогов в рамках краевой педагогической конференции. Трехдневная программа включила в себя четыре образовательных трека: «Качество образования», «Единое управленческое пространство: от стратегии к тактике», «Приоритет воспитанию» и «Перспективы развития среднего профессионального образования».

В ходе мероприятия прошла выставка с презентацией образовательных продуктов для педагогов. В их числе аптечка классного руководителя, портфель наставника, прототип учебника по истории Хабаровского края для 11 класса, а также флагманский проект «Ироша» - голосовой помощник учителя, оснащенный элементами искусственного интеллекта.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук оценил представленные проекты и отдал должное профессии педагога.

- Они отдают частицу своего сердца, своей души ради того, чтобы наши дети были самыми лучшими. А наши ребята, в свою очередь, поражают своими знаниями, завоевывая золотые медали, демонстрируя высокие результаты на Всероссийских олимпиадах. Это доказывает, что система образования Хабаровского края и города Хабаровска - лучшая в Российской Федерации, - заявил Сергей Кравчук.

Сфера образования в Хабаровском крае вышла на качественно новый уровень благодаря совместной работе краевых и городских властей. Речь не только о модернизации материально-технической базы, но и об улучшении условий работы и жизни самих педагогов. Например, на системной основе решается вопрос служебного жилья, и только в этом году в краевой столице для передачи педагогам подготовлено 15 квартир. Глава Хабаровска четко осознает, что для любого учителя крайне важно иметь собственное жилье, чтобы быть сосредоточенным на учебном процессе и не тратить лишние средства.

Педагогическая конференция, главным образом, была посвящена перспективам развития образовательной системы региона. Для этого в крае реализуются инициативы и проекты, способствующие созданию единой образовательно-воспитательной среды, где молодые поколения смогут раскрывать свои таланты, самореализовываться.

- Общаясь с коллегами на площадках конференции, я убедилась в том, что педагогическое сообщество края понимает свои задачи, осознает ответственность и готово к реализации государственной стратегии развития на каждом уровне образования,- подчеркнула Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

Кроме того, одной из тем стали нововведения, которые начнут действовать с первого сентября. В новом учебном году для детей начнется начальная военная подготовка на уроках ОБЖ, вернется обязательная трудовая деятельность, а награждения вновь будут проходить с серебряными медалями.