Сергей Кравчук: Туризм будем развивать вместе с жителями

Город будет участвовать в нацпроектах и привлекать инвесторов Фото: Администрация Хабаровска

В рамках пленарной сессии первые лица края, гости Дальнего Востока и зарубежные участники форума обсудили перспективы реализации туристического потенциала. Губернатор Михаил Дегтярев в начале заседания сделал несколько заявлений. Так, стало известно, что туристический форум обрел статус ежегодного, а также, что введение туристического сбора не планируется краевыми властями.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, озабоченный развитием вверенного ему города, в ходе заседания отметил, что на правах самого крупного дальневосточного города Хабаровск должен повышать туристическую привлекательность. Одной из ощутимых возможностей в этом направлении является участие в конкурсе на предоставление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

- Одно из условий - власти городов-конкурсантов должны определить зону в 100 гектаров, которая считается туристическим центром. Администрация Хабаровска будет участвовать в конкурсном отборе, сейчас проводится работа по определению границ. На сайте муниципалитета до 15 сентября проводится опрос, в ходе которого жители города могут выбрать и проголосовать за туристический центр Хабаровска, - рассказал Сергей Кравчук.

На территории туристического центра планируются малые архитектурные формы, новые зоны отдыха, здания будут выделяться подсветкой, появится пешеходная навигация. Все это придаст туристическим улицам Хабаровска уникальность и узнаваемость.

Сегодня власти Хабаровского края и Хабаровска делают все, чтоб краевой центр получил новый виток развития. Помимо уже реализуемых объектов, в Хабаровске разрабатывается мастер-план, который определит векторы развития города на ближайшие годы. Данный вопрос сегодня на личном контроле у Сергея Кравчука, который принял решение о создании общественных советов по развитию города. Именно на их площадках жители Хабаровска готовят свои предложения в мастер-план, который в перспективе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев представит на Восточном экономическом форуме.

Большим подспорьем в развитии станет привлечение инвестиций, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства. Еще одна задача предполагает трансформацию модели развития туризма путем управления парками и общественными пространствами.

- Для этого планируем создать единого квалифицированного оператора. Мы изучили лучшие практики регионов России и привлекаем к этой работе опыт команды федерального проекта «Парки России», - поделился градоначальник.

У жителей и гостей города не снижается запрос на мероприятия спортивно-досугового направления, поэтому Хабаровск продолжает пополняться масштабными объектами. На 2024 год в Индустриальном районе запланировано строительство многофункционального спортивного комплекса с 50-метровым плавательным бассейном на 10 дорожек и спортивными залами. В комплексе также предусмотрят возможность реабилитации для спортсменов, людей с ОВЗ и участников СВО. А всех любителей экстрима зимой ждет открытие горнолыжной базы «Хехцир».