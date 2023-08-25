Сборы перед школой могут влететь родителям в копеечку Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Впереди самый волнительный день для школьников - 1 сентября, а это значит, что подготовка к новому учебному году сейчас как раз в самом разгаре. Родители спешат закупиться ручками и тетрадками впрок, девочки тщательно выбирают новую юбку, форменные брючки и модную блузку, а мальчишки хвастают друг перед другом крутыми рюкзаками. Сборы в школу - ответственный процесс, купить нужно все и по максиму. Рассказываем, сколько стоит собраться в школу в Хабаровске в 2023 году, что нужно купить в первую очередь, и где приобрести канцелярию, рюкзаки и форму.

ЧТО ХАБАРОВЧАНЕ ПОКУПАЮТ К ШКОЛЕ В 2023 ГОДУ

Базовый список канцелярии для школьников плюс-минус одинаковый. В список входит все - от дневника и тетрадей до подставок под книги и папок для трудов. Вот, что в 2023 году покупают жители Хабаровска для школы:

- дневник;

- тетради;

- обложки для тетрадей и учебников;

- подставки для книг;

- пенал;

- шариковые ручки;

- простые карандаши;

- ластики;

- точилки;

- линейки;

- папки для тетрадей;

- альбомы;

- краски;

- кисти;

- палитры;

- карандаши цветные и фломастеры;

- пластилин;

- доски для лепки;

- цветной картон и бумагу.

Если ребенок идет в первый класс, то ему могут понадобиться счетные палочки, касса для цифр и букв, веера с цифрами и буквами. А старшеклассникам понадобится циркуль, транспортир, штрих. В дополнительные затраты стоит включать также рабочие тетради на весь учебный год по предметам. В среднем они обойдутся родителям в две тысячи рублей.

Рассказываем, что необходимо закупить первокласснику Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ В 2023 ГОДУ В ХАБАРОВСКЕ

Чтобы узнать, в какую сумму обойдется закупка канцелярии для школьников, корреспондент редакции «КП» - Хабаровск» побывал на ярмарке, ежегодно работающей на территории ДК Профсоюзов по улице Льва Толстого.

Тетради. Купить тетради в косую линейку, в широкую линейку или в клетку можно от 8 до 25 рублей за штуку. Речь идет об обычных зеленых тетрадках. Другие, с большим количеством листов и цветными обложками, стоят по-разному - от 30 рублей и выше.

Дневник. Самый главный документ школьники выбирают особенно тщательно. Здесь цены варьируются в зависимости от производителя. Самый простой, мягкий, не цветной дневник стоит 80 рублей. Все остальные, с твердой или кожаной обложкой, с любимыми героями или принтом - от 250 рублей и до 1200.

К выбору самого главного документа школьника стоит подходить особенно ответственно Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Обложки для тетрадей и учебников - тоже необходимая вещь. Самые простые и прозрачные, для тетрадок стоят по 70 рублей за 10 штук. Для рабочих тетрадей большого формата стоимость разная, от 25 рублей за штуку, а на учебники - от 20 до 30 рублей.

Подставки для книг бывают пластмассовые и металлические. Те, что полегче, можно купить на ярмарке за 95 рублей, попрочнее будут стоить уже от 450 и до 1200 рублей. А вот за папку для тетрадей родители выложат немного - около 100 рублей.

Пенал и его содержимое - отдельный вид сборов. Само хранилище выбрать трудно - глаза разбегаются. Простые пеналы, без кучи отделов и ярких рисунков, стоят около 140 рублей. Навороченные и супермодные - больше одной тысячи рублей.

Шариковые ручки можно купить за 10 рублей и выше. А простые карандаши - от 15 до 30 рублей за штуку. Сюда же идут ластики за сумму от 30 рублей, точилки за такую же цену и набор линеек по 20-50 рублей за штуку.

Все, что касается творческой части сборов из канцелярии, тоже может влететь родителям в копеечку. Помимо цветных карандашей, которые, к слову, стоят (самые простые наборы из шести цветов) 80 рублей и самые дорогие за 1000, детям понадобиться могут восковые мелки. Их стоимость варьируется в зависимости от количества цветов и производителя - от 60 рублей до 860. С фломастерами то же самое - их цена разнится, стоят они от 80 рублей до 1000 и выше.

Краски акварельные можно купить за 60 рублей, гуашь намного дороже - от 230 до одной тысячи рублей. Палитра будет стоить максимум 100 рублей, а вот набор хороших кистей - от 160 рублей и выше.

Альбом для рисования родители смогут приобрести минимум за 60 рублей и максимум за 150. Стаканчик-непроливайку лучше брать двойной, он стоит в районе 70 рублей. Пластилин - от 140 до 770 рублей, доска для лепки от 90 и выше. Цветная бумага и картон обойдутся родителям в 80-100 рублей, ножницы примерно в 160 рублей, а папка для всего этого дела - в 400-600 рублей.

Счетные палочки, веера с цифрами и буквами, а также касса для цифр и букв будут стоить от 60 до 150 рублей.

В среднем на покупку канцелярии для ребенка перед школой родители потратят от пяти тысяч рублей. В сумму не входят рабочие тетради, форма, рюкзаки и дополнительные предметы.

СКОЛЬКО СТОЯТ ШКОЛЬНЫЕ РЮКЗАКИ В ХАБАРОВСКЕ

Обязательный атрибут школьника - это рюкзак. Стоимость их варьируется в зависимости от производителя. Самый дешевый можно найти на ярмарке за 1600, рюкзаки российского производства стоят немало - от 3500 до 6000 рублей. Однако здесь стоит понимать, что с одним рюкзаком ребенок может проходить в школу несколько лет, поэтому при выборе родителям нужно учитывать расцветку и принт, вряд ли девочка, к примеру, захочет к четвертому классу носить рюкзак с единорогом.

Рюкзаки стоят от 1600 до 6000 рублей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА В ХАБАРОВСКЕ: ГДЕ КУПИТЬ, СКОЛЬКО СТОИТ

На той же ярмарке представлен большой выбор школьной одежды. Форма в каждой школе разная, но всегда в спокойных и классических тонах. Чаще всего это синие брюки, юбки, платья и сарафаны, белые блузки для девочек и темные костюмы для мальчиков.

Белые блузки для девочек стоят от 500 рублей и до 1600. Юбки классические от 800 до 1600, сарафаны, самые простые, от 1300 рублей и выше. Комплект из жилета и юбки обойдется примерно в 1800, брюки для девочки в 1600-2000, туфли - от 1400 до 1700 рублей. Помимо основной формы понадобятся белые колготки, банты, гольфы. Их стоимость - от 120 до 500 рублей за каждый предмет.

Школьная форма тоже продается на ярмарке Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Костюмы на мальчиков тоже могут быть самыми разными, это или пиджак с брюками, который обойдется примерно в 5500 рублей, либо брюки и жилетка за 4200. Сюда же добавим рубашку за 1000 рублей и галстук или бабочку за 200 рублей.

Как девочкам, так и мальчикам в школе понадобится сменная обувь. Дополнительные туфли родители купят за 1300-2000 рублей. К ним нужен специальный мешок, его цена от 400 рублей и выше. Физкультурная форма в каждой школе разная. Классические трико и футболка обойдутся родителям в 1200-1500 за оба товара, а кроссовки - от 1300 рублей.

- Мой сын в этом году идет в седьмой класс, за лето он хорошо вытянулся и, конечно, из всей одежды вырос. Мы сейчас закупились только на раннюю осень, пока тепло - одежда, брюки, спортивные штаны, кроссовки, туфли и одну рубашку, трусы, носки купили в среднем на восемь тысяч рублей. К октябрю уже будем снова покупать одежду, так как станет холодно, к зиме, соответственно, тоже, - рассказывает редакции Александра, хабаровчанка.

Ярмарка на ДК в Хабаровске обычно начинает работать в июле, а уже к концу августа многие продавцы устраивают распродажи и дают скидки. Даже на тетради, которые немного повредились и не подойдут для школы, делают уценку и подписывают как черновики. В общей сложности, чтобы собрать ребенка, например, в первый класс в Хабаровске, потребуется кругленькая сумма. Самый бюджетный вариант - 10-12 тысяч рублей. Однако для своих детей каждый родитель выбирает самое лучшее, что понравится ребенку, и чтобы угодить будущему первокласснику, мама и папа выкладывают по 20-30 тысяч рублей, покупая крутые рюкзаки, дорогую форму и яркие тетрадки.

Торопиться покупать рабочие тетради лучше не стоит, при устройстве в школу учителя расскажут, какие именно тетради понадобятся детям и, вероятнее всего, предложат закупить оптом на весь класс. Не нужно заранее покупать и дневник, так как в некоторых лицеях или академиях встречаются строгие правила, касающиеся единого стиля для образовательного процесса, и дневники, например, требуют только чисто белые. А вот всю остальную канцелярку можно скупать заранее.

С одним рюкзаком школьник может проходить несколько лет Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Моя дочь в следующем году идет в первый класс, и я думаю, что начну постепенно закупаться канцеляркой уже сейчас. Форму, конечно, пока не буду покупать, мало ли, вдруг за год сильно подрастет, а вот тетради, обложки и прочее уже можно собирать и складывать, чтобы в следующем году сборы проходили не так затратно, - говорит хабаровчанка Алина.