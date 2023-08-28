Погода на неделю в Хабаровске (да и во всем крае) будет переменчива Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода на неделю в Хабаровске (да и во всем крае) будет переменчива. Начало семидневки будет комфортным, с середины начнутся хмурые будни. Дожди и похолодание испортят конец календарного лета.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ 28 АВГУСТА-1 СЕНТЯБРЯ

Точный прогноз в Хабаровске на неделю 28 августа-1 сентября (как и во всем крае) неутешительный. Понедельник и вторник пройдут без эксцессов. В регионе будет преобладать погода без осадков, температуры воздуха - вполне комфортные. Днем будет около +18 +25 градусов.

Очередная неприятность ударит по региону 30 августа. На край обрушатся дожди, местами сильные. Особенно достанется южным и части центральных районов. Вместе с осадками температуры воздуха резко пойдут вниз, усилится ветер.

- Столбики термометров будут показывать +18 +23 градуса. Ветер будет восточного направления, 15-20 метров в секунду. Дожди сохранятся до 31 августа, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Светлана Агеева, главный синоптик хабаровского гидрометеоцентра.

Прогноз в Хабаровске на неделю 28 августа-1 сентября говорит о том, что духоты в городе и крае уже не будет. Такое положение дел сохранится минимум до конца августа. Дальнейший прогноз еще будет уточняться.