Сергей Кравчук передал Михаилу Дегтяреву предложения в мастер-план от хабаровчан

Уже в сентябре с готовым мастер-планом познакомится президент России Фото: Администрация Хабаровска

В ходе Восточного экономического форума главы ДФО получили от президента России поручение о разработке мастер-планов по развитию городов Дальнего Востока. Накануне в Хабаровске прошло расширенное заседание общественной палаты города, посвященное итогам разработки мастер-плана краевой столицы.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил, сколько сил было брошено на создание мастер-плана.

- К работе были привлечены лучшие специалисты страны: инженеры, архитекторы, социологи, экономисты. На сегодняшний день объем проекта развития Хабаровска составляет 700 страниц. Горизонт планирования его реализации - семь лет. Предварительный объем средств для его реализации - триллион рублей. На встрече с президентом глава государства подчеркнул необходимость максимально полно учитывать пожелания жителей, чтобы мастер-план опирался на реальные запросы людей, - заявил Михаил Дегтярев.

В последние месяцы население действительно активно включилось в процесс формирования будущего своего родного города. Огромную лепту внесли общественные советы по развитию Хабаровска, которые, после принятого решения Сергеем Кравчуком, заявили о себе на весь город. Жители сразу же приступили к обсуждению мастер-плана развития Хабаровска, что помогло волонтерам собрать 2173 предложения. Большая часть идей касалась внешнего благоустройства города и социальной инфраструктуры.

- Жителей остро волнуют проблемы общественного городского транспорта, развития автобусных маршрутов, трамвайной и троллейбусной сети, перемещения с использованием средств микромобильности. Все идеи прорабатываются совместно с правительством края, и многие из них попадут в перечень мероприятий по реализации мастер-плана, основная цель которого - сделать наш город успешным, удобным и узнаваемым, - отметил Сергей Кравчук.

Один из основных приоритетов нового мастер-плана - обеспечение доступности населения ко всем благам. Все необходимое должно быть расположено в 15 минутах ходьбы от дома. Таким образом, каждый район станет многофункциональной независимой территорией.

- У нас такой обособленный район, отдаленный, поэтому были варианты создать скверы, большие спортивные объекты, крупный торговый центр, чтобы жители не ездили в центр города, а все было в пятиминутной доступности. При этом люди не хотят менять архитектуру района, чтобы сохранить его самобытность, - пояснил Константин Юров, председатель общественного совета Краснофлотского района.

Мастер-план с отобранными предложениями будет представлен на суд президенту страны уже в сентябре - губернатор лично презентует документ главе государства в ходе Восточного экономического форума.