Михаил Дегтярев: Крупные стройки приводят к росту экономики региона

Масштабная программа строительства рассчитана на почти 26 миллиардов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Вопросы реализации приоритетных объектов капитального строительства и возведения жилья стали главным предметом обсуждения в ходе прошедшего заседания президиума правительства региона во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым.

Динамика появления новых объектов в крае за первые семь месяцев положительная. По информации из доклада исполняющего обязанности министра строительства Хабаровского края Ленара Нуриева, за период с января по июль 2023 года введено 261,5 тысячи квадратных километров, что на 17,3 процента больше относительно прошлогодних показателей.

Глава региона, в свою очередь, отметил, что показатели подрядных работ в крае за первое полугодие достигли 75,5 миллиарда рублей, или плюс 64 процента по сравнению с прошлым годом.

- Большие проекты и крупные стройки приводят к тому, что экономика насыщается средствами, подрядные организации зарабатывают, объемы растут. Президент России отмечает, что сложная ситуация не мешает строительной отрасли уверенно демонстрировать свою эффективность и выходить на новые рекордные показатели, - пояснил Михаил Дегтярев.

Высокая дисциплина, с которой Хабаровский край теперь работает с федеральными деньгами, позволяет претендовать на новые транши. Особенно заметно это на примере сферы здравоохранения, где регион вошел в число передовиков реализации программы модернизации первичного звена, в рамках которой строятся новые ФАПы, амбулатории, ремонтируются больницы и поликлиники. Так, до конца 2023 года планируется завершить строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов и пяти амбулаторий.

Осенью ожидается сдача ФАПов в Ульчском и Вяземском районах. В то же время продолжается возведение ФАПа в Солнечном районе, а также закладывается фундамент для строительства ФАПа в районе имени Лазо. А в октябре закипит работа на строительной площадке в Ванинском районе.

С амбулаториями дело также не стоит на месте. Подрядчики занялись монтажом несущего металлокаркаса в двух селах Комсомольского района. В ближайшее время ожидается готовая проектная документация для строительства еще двух амбулаторий в Нанайском районе, а в Аяно-Майском районе приступили к работе с фундаментом для новой амбулатории.

Масштабная программа строительства, куда войдут 95 объектов края, предполагает работы на сумму почти 26 миллиардов рублей. Губернатор заострил внимание всех ответственных лиц на федерально финансируемых объектах - тех, которые получают поддержку в рамках нацпроектов, единой президентской субсидии и долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре.