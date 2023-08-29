Что даст региону и стране международный терминал Хабаровского аэропорта?

Какие перспективы заключает в себе новый международный терминал Хабаровского аэровокзала Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

468 тысяч пассажиров в год, семь лифтов, шесть эскалаторов, одиннадцать стоек регистрации - таковы заявленные характеристики нового международного терминала, который прямо сейчас строится в Хабаровске. Завершение этого масштабного и трудного проекта, сроки сдачи которого из-за эпидемии коронавируса и экономической нестабильности ранее перенесли на целых два года, стало возможным благодаря государственной корпорации ВЭБ.РФ, выделившей на необходимые работы кредит в три миллиарда рублей. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» рассказывает, какие перспективы для развития экономики нашей страны и Дальнего Востока дает новый терминал, и у гостей из каких стран он будет наиболее востребован и как расширит горизонты для россиян.

ВОЗДУШНЫЕ КОРИДОРЫ НА СМЕНУ МОРСКИМ

По словам экспертов, новый международный терминал, который возводится при поддержке ВЭБа, даст мощный стимул для развития не только Хабаровска и Дальнего Востока, но и для экономики страны в целом.

- Прежде всего - наличие современного крупного транспортного хаба, который, я уверен, будет использоваться для перевозки не только пассажиров, но и грузов, позволит сгладить негативный эффект от разрыва и перестройки логистических цепочек из-за западных санкций, - пояснил в беседе с «КП» - Петербург» кандидат экономических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Вадим Капусткин. - К примеру, с ближайшим нашим соседом - Китаем - мы сейчас можем обмениваться грузами преимущественно по морю. А это процесс долгий и сложный - он может длиться днями и даже неделями. Авиаперевозки позволят в разы сократить маршруты и ускорить товарообмен.

Конечно, отметил эксперт, крупногабаритные грузы - к примеру, промышленные установки или же сырье наподобие руды, леса и угля - доставлять по воздуху не получится. Но зато строительство нового терминала позволит оптимизировать логистику грузов мелких, но важных - к примеру, микропроцессоров или других компонентов сложной электроники. Схема получается простой: чем короче логистические цепочки, тем быстрее и дешевле получается перевозка. А это, в свою очередь, означает как снижение затрат для импортеров, так и уменьшение стоимости готового продукта для конечных потребителей - то есть обычных россиян, нас с вами.

- Новый терминал может с успехом использоваться, например, в качестве транспортного узла, откуда грузы уже будут распределяться по всей России в зависимости от их назначения и потребностей регионов, - констатировал Вадим Капусткин.

Единственное - поскольку экономика представляет собой систему масштабную, а новые логистические цепочки сначала тоже нужно будет протянуть и наладить, ожидать эффекта сразу же после появления нового терминала не стоит. По словам Капусткина, по-настоящему ощутимым он станет примерно через пять-семь лет. Отметим, что именно в таких масштабных и долгосрочных инфраструктурных проектах крайне важно участие государственных институтов развития.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОТКРЫТОСТИ

Помимо прочего, пояснил собеседник издания, строительство нового терминала крайне важно в политическом плане.

- Не секрет, что Россия сейчас все сильнее и сильнее разворачивается на восток, - отметил эксперт. - Поэтому подобного рода проекты являются, по сути, еще и демонстрацией того, что мы открыты к сотрудничеству, налаживанию, развитию и укреплению отношений и с тем же Китаем, и с восточными странами.

Наибольший интерес здесь, конечно, представляет Китай - ближайший сосед и с относительно недавних пор главный союзник. Хабаровск - один из ближайших городов к китайской границе, поэтому появление там крупного транспортного узла, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества с Поднебесной - экономического, научного и социального. К тому же одним лишь Китаем дело вовсе не ограничивается: интерес и готовность налаживать с Россией дружеские отношения проявляют и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, от КНДР и Сингапура до Индонезии и Вьетнама. Ну а в обозримом будущем внимание на Дальний Восток могут обратить и страны, который сейчас активно «открывают» для себя центральные регионы России - к примеру, Индия и ОАЭ.

Евгений МЕДВЕДЕВ.