Окровавленный матрац и труп на кровати: на Колыме иностранец изрезал и забил тростью двоих приятелей

Мужчина напал на знакомых в алкогольном порыве, вооружившись ножом и тростью Фото: Скриншот с видео

Иностранец в поселке Талая зарезал человека и едва не убил еще одного. 34-летний Тимур* напал на знакомых в алкогольном порыве, вооружившись ножом и тростью. Выжил лишь один, несмотря на его показания, обвиняемый считает себя невиновным.

Тимур и двое мужчин собрались в гостях у 57-летнего колымчанина 24 августа. Компания маргинальная: все четверо не работали и много пили. В замусоренной комнате мужчины «опрокинули» бутылку-другую спиртного и стали ругаться. Из-за чего - пока непонятно.

Тимур вышел из себя, напал на 35-летнего приятеля и хозяина квартиры. Сначала нещадно молотил их руками, потом взялся за нож. Одного резал на матраце, второго - на кровати. Следом в ход пошла деревянная трость.

Пострадавший помладше потерял сознание, Тимур решил, что он погиб. Хозяин квартиры умер на месте. Еще одного мужчину колымчанин не тронул, почему - обвиняемый не говорит. После случившегося иностранец просто ушел, оставив свидетеля в окровавленной комнате.

Он-то и вызвал скорую помощь и полицию. Младшего пострадавшего госпитализировали. Ему сделали операцию, сейчас его жизнь вне опасности. Выживший мужчина и основной свидетель уже дали показания. Но Тимур все отрицает и пытается убедить следствие, что эти зверства - не его рук дело.

- В результате совместной работы следствия и сотрудников полиции получены данные о причастности обвиняемого к совершенным преступлениям, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Уголовное дело заведено по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Обвиняемого заключили под стражу. Следствию еще предстоит выяснить, почему свидетель не стал вмешиваться в кровавую бойню.

Тимуру грозит до 25 лет колонии.

*Имя изменено

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Издевался над беззащитной старушкой: житель Комсомольска убил свою бабушку и избил девушку, которую любил и добивался

Парень из Комсомольска осудят за убийство бабушки, побои девушки и грабеж (подробнее)

«От него веяло злом»: житель Хабаровска жестоко убил слепую старушку, которая его приютила

Жителя Хабаровска осудят за убийство незрячей пожилой женщины (подробнее)