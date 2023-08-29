Светлана Изотова: Жители знают, что именно нуждается в изменениях в их родном городе

Основная масса предложений исходила от представителей молодежи Фото: Администрация Хабаровска

В сентябре президенту России предстоит оценить мастер-план Хабаровска, разработанный в буквальном смысле всем городом – участие в его подготовке принимали мэр города, сотрудники администрации, общественных организаций и сами жители краевой столицы. Итоги разработки плана на днях подвели в рамках расширенного заседания общественной палаты города.

Ни в одном из регионов Дальнего Востока не было организовано столь масштабного процесса по общественному обсуждению мастер-планов. Хабаровск же показал, насколько живым может быть этот документ и как важно получать обратную связь от самих жителей. Ведь именно им в дальнейшем жить в обновленном городе и пользоваться теми благами, которые удалось обеспечить за счет реализации мастер-планов.

Всего было собрано 2173 предложения от хабаровчан.

- Сбор идей, действительно, показал большую активность. Подготовку этого мастер-плана, которая проходила последние месяцы, можно было начинать и раньше, ведь мы увидели, сколько людей готовы вносить свои идеи, участвовать в развитии нашего города. Радует, что власть пришла за советом к людям, и жители теперь понимают, что их идеи могут быть услышаны и рассмотрены. Именно жители родного города лучше остальных видят, что именно нуждается в изменениях, - рассказала Светлана Изотова, заместитель председателя общественного совета Железнодорожного района.

По инициативе мэра Хабаровска Сергея Кравчука, для увеличения охвата населения были созданы общественные советы. Их представители работали с жилмассивами, рабочими коллективами, предпринимателями и общественными организациями, рассказывая, что при составлении исторического документа, который поможет сделать город ярче, чище и комфортнее, важны мысли каждого.

- Опросы шли в разных районах города Хабаровска. Порадовала активность со стороны молодежи, которая составляет большой процент населения города сегодня. Не менее активно участвовали пенсионеры и пожилые люди. Реализация мастер-плана контролируется, как на уровне края, так и на уровне президента, поэтому все задуманное должно быть осуществлено в полном объеме.