Прочесывали лес и спасали людей: волонтеры из Хабаровска прошли стресс-испытания на учениях в Сочи

Добровольцы поисковых отрядов - опора силовой системы страны Фото: предоставлено редакции

На Красной поляне в городе Сочи с 16 по 20 августа состоялся масштабный слет волонтеров поисковых отрядов со всей России. Около сотни добровольцев несколько дней обменивались опытом, получали новые знания, а затем смогли применить все это на практике. Учения проводились для ребят из поисковых отрядов отделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, от Хабаровского края участие приняли четыре человека.

- Это были ежегодные Всероссийские учения поисковых отрядов отделений Национального центра. Уровень поисковиков был разный - от новичков до руководителей. Прокачивались все. Обучали нас инструкторы МЧС – настоящие профессионалы. Они работают в той же сфере, что и мы, наши алгоритмы схожи, было интересно перенять знания и навыки у тех, кто занимается поисками людей профессионально, - рассказывает участница слета, руководитель хабаровского отделения Национального центра Ольга Щукина.

Эвакуация - самое сложное при травмах Фото: предоставлено редакции

В этом году программа учений была более сложная, добровольцам давали много практики, инструкторы намеренно создавали неординарные условия и стрессовые ситуации, а поисковики выполняли поставленные задачи. Отдельным блоком шло оказание первой помощи пострадавшим, как признаются сами волонтеры, в реальности затянуть жгут или сделать перевязку в полевых условиях куда сложнее, чем на словах и в теории. но от этой части слета все без исключений были в восторге.

В другой день добровольцам рассказывали о самих поисках, как читать карты, организовывать процесс поиска, как работать с навигацией, радиосвязью, компасами и сеткой. Отдельно прошлись по взаимодействию с правоохранительными органами и МЧС, детально обсудили законы. На четвертый день учений волонтеры обменивались опытом.

Первая помощь - сложное дело Фото: предоставлено редакции

- Пресс-служба НЦ давала информацию по важности предоставления отрядами контента, так как они работают и с федеральными СМИ. От отрядов назначили выступать меня. Так как у нас слаженная работа идет с пресс-службой НЦ, было, что рассказать ребятам. Мы поделились опытом, как выстроена в нашем отряде работа со СМИ, с МВД при случаях резонансных поисков (такой опыт уже тоже получили) и эффективно отработали на резонансе в ЕАО. Признаюсь, мне впервые довелось выступать перед такой большой аудиторией и все прошло успешно. От ребят были вопросы, было видно, что они заинтересованы. Сейчас появились общие идеи по медиа, которые можно реализовывать совместно со всеми отрядами страны, - рассказывает Мария Сахапова, руководитель Медиа группы отряда из Хабаровского края.

В последний день слета для поисковиков подготовили практическое испытание. Всех прибывших разделили на три штаба, и ребята должны были провести поиски людей. Хабаровчане попали под руководство своего же наставника, вместе с ними в штаб попали ребята из Москвы, Омска и дальневосточных регионов.

Волонтеры отработали свои навыки на практике Фото: предоставлено редакции

- Для меня лично новый опыт был в том, что я впервые координировала поиски на всероссийском уровне. Штаба было три, и в каждом был свой руководитель, своя команда, но мы ни в коем случае не соревновались, и если одна группа успевала выполнить задачи первыми, то сразу же приходила на помощь двум другим штабам, говорит Ольга Щукина.

Наши с задачей справились на отлично, как отмечает командир отряда – все дело в тактике и дисциплине. И это касается не только конкретного этапа слета, дальневосточники, в частности хабаровчане, каждый год показывают хорошие результаты на учениях.

- Я горжусь командой, которая у нас есть в наццентре, потому что все штабы показали сильный результат, горжусь нашими ребятами, которые каждый раз приезжая со мной на всероссийские учения показывают высокий уровень подготовки, дисциплины и ответственности к обучению. Каждый год со мной ездят разные ребята, отряд у нас большой, опыт и практика нужна каждому, и из года в год они показывают стабильно высокие результаты, потому что у нас дисциплина - залог всего, - дополнила руководитель отряда.

Остальные члены отряда из Хабаровска остались в восторге от поездки. Больше всего ребятам понравился условный поиск людей. Эта задача стала для них отличной возможностью применить все полученные знания на практике.

- Когда наступил день условного поиска, вот тут был шквал эмоций! Мне выпала задача быть старшей поисковой группы (СПГ) номер 4. В группу ко мне попали поисковики из разных регионов, а так же сотрудник МЧС. Задача СПГ не только качественно "закрыть" полигон, но и сплотить группу. Нам выдали полигон для "прочеса " и мы отправились на задание. С первых минут я поняла, что у нас все получится! Группа у меня была огонь! Мы с полуслова понимали друг друга. Наша группа "потеряшку" не нашла, но мы оперативно вышли к другой группе на помощь в эвакуации пострадавшего с переломом ноги, - делится впечатлениями Елена Криворотова, старший поисковой группы.

Добровольцы из Хабаровска показали отличные результаты на слете Фото: предоставлено редакции

Эвакуировать пострадавшего из леса – задача не из легких, тем более с такими травмами, и когда требуется оказание первой помощи. Одно дело, когда поисковик знает, что делать теоретически, и совсем другое – в реальности наложить шину и донести человека до пункта назначения. Однако команды отлично справились с задачами.

Волонтер отмечает, что на слете все ребята преследуют одну и ту же цель – помогать людям, спасать и искать, и именно это понимание, что в одном месте собрались твои единомышленники, отдающие себя полностью благому делу, оно приводит в восторг. Добровольцы не пытались сражаться за призы или награды, их задачей было вобрать в себя максимальное количество знаний и навыков, которые так необходимы поисковику на его поприще. Именно поэтому во время мероприятия не было борьбы, и каждый друг другу помогал, подсказывал и поддерживал.

- Начинается все с чувства ответственности. Ответственности перед огромным количеством людей, которые организовали для нас учения такого масштаба, вложили в это свои силы и старания. А также ответственности перед теми, кто впервые приехал на такое мероприятие, ведь цель всего не только самому научиться чему-то новому, но и максимально поделиться своим опытом с тем только встал на «путь помощи другим», - говорит Сергей Цыплухин, старший поисковой группы.

Его команда первой нашла условно пропавшего человека в горах. Эвакуация серьезно осложнялась тем, что у «потеряшки» была страшная травма – перелом позвоночника. По легенде потерявшихся было трое: подросток 15 лет и двое мужчин. Группа Сергея должна была двигаться на самые дальние участки, на задание они пошли первыми и через километр пути начали работать на отклик.

- Через 10 минут первая потерявшаяся уже была найдена. С ней все было хорошо, и мы повели ее на штаб. Когда с такой легкостью получается выполнить задачу это придает уверенности тебе самому и всем остальным и задает высокий темп остальным действиям. Так и случилось, по пути на штаб мы продолжали работать с тропы в сторону леса голосом и услышали, как кто-то зовет на помощь. Это был второй потерявшийся. Разделившись часть моей группы продолжила эвакуацию подростка, а остальные пошли в лес, чтобы найти и оказать помощь тому, кому она сейчас необходима. Пока шли, соседняя группа доложила, что нашли последнего. По моему мнению, все ребята в этот день сработали слаженно, и все цели были достигнуты, меньше чем за час мы вывели троих из леса, - рассказывает Сергей.

Не смотря на то, что сам поиск провели быстро и потерявшихся удалось обнаружить за считанные минуты, самой сложной оказалась именно эвакуация. Поисковики с трудом транспортировали пострадавших до машин, при передвижении человека с травмой позвоночника необходимо быть предельно осторожными и двигаться максимально спокойно. С задачей ребята справились, а иначе и быть не могло – с такой ситуацией они могут столкнуться в любой момент на реальных поисках. Теперь волонтеры будут на практике знать, как правильно действовать.

Хабаровчане уже вернулись домой с учений, и теперь будут максимально полно передавать полученные знания своим товарищам. То, чему научились ребята там, в Сочи – бесценный опыт, который в будущем поможет спасти не одну человеческую жизнь.

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