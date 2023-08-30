Михаил Дегтярев провел встречу с Андреем Турчаком

Все отставания по срокам реализации Народной программы успешно устраняются. Фото: Пресс-служба А.А. Турчака

Как мудрый опытный политик, губернатор Михаил Дегтярев понимает, что война и антагонизм не сулят ничего хорошего, прежде всего, региону. Ради достижения благой цели ускоренного развития края руководитель региона готов садиться за один стол и проводить переговоры с любым лицом, от которого зависят вопросы финансирования. Именно эта готовность забыть политические разногласия и трудиться на благо людей общими усилиями делает его одним из самых уникальных, но от того очень эффективных губернаторов.

В регион с деловым визитом прибыл секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» и первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак. Главной темой рабочей встречи губернатора с секретарем стала реализация Народной программы Хабаровского края.

Глава региона отметил, что, независимо от партийной принадлежности, власти делают все во благо жителей.

- Все социально значимые инициативы «Единой России», основанные на предложениях людей, успешно реализуются нами и находятся на контроле, - заявил Михаил Дегтярев.

Что касается Народной программы, секретарь Генсовета добавил, что региональное отделение партии вместе с краевым руководством отрабатывает все случаи отставания от графика, но, в целом, все идет в соответствии с заявленными сроками.

В сфере образования продолжается строительство школ на федеральные и заемные деньги.

- Работы у нас идут в Хабаровске, Комсомольске-на-амуре, Вяземском, Чегдомыне Верхнебуреинского района. Также готовится к строительству и школа в Корфовском Хабаровского района, - рассказал губернатор.

Из новостей в области культуры глава региона сообщил о скором появлении в селе Ачан Амурского района Национального культурного центра малых народов. Проект получил поддержку федерального правительства, и до конца года объект уже будет сдан.

Одним из основных пунктов всегда остается здравоохранение. 32 объекта в крае находятся сегодня в стадии строительства или реконструкции. А действующие медицинские учреждения получили в свое распоряжение 17 новых транспортных единиц и более 170 единиц оборудования.

Не обошли стороной особую тему не только для края, но и всей страны - помощь семьям военнослужащих – участников специальной военной операции и членам их семей. Михаил Дегтярев пояснил, что профильные центры содействия открыты по всей территории края. Кроме того, регион стал одним из первых, где заработало региональное отделение фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Вместе с тем, в регион продолжают прибывать переселенцы из Донбасса, нуждающиеся в правительственной поддержке.

- Мы приняли 700 человек, которые стали нашими гражданами и получили работу. Многие из них – первоклассные специалисты, показывают очень высокий уровень подготовки на производстве. Все люди трудоустроены. Потому что мы своих в беде не бросаем!