Первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин вступил в «Единую Россию»

Андрей Турчак вручил партийный билет Александру Никитину. Фото: t.me/nikitinkhv

Верхушка краевого правительства обретает партийный плюрализм. Первый вице-губернатор региона Александр Никитин стал членом партии «Единая Россия». Партийный билет вице-губернатор получил 29 августа из рук секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.

До сих пор за всю свою жизнь Александр Никитин не принадлежал ни к одной из партий, однако предложение вступить в ряды единороссов поступало еще в 2021 году. Однако на тот момент госслужащий не дал утвердительного ответа, в том числе потому, что такие решения требуют согласования с губернатором Хабаровского края. Но Михаил Дегтярев, принадлежащий к ЛДПР, придерживается позиции, что партийная принадлежность не так важна, как желание усердно и ответственно работать на благо людей. Таким образом, спустя два года Александр Никитин дал согласие на вступление в «Единую Россию».

- Дорожу высоким доверием и понимаю персональную ответственность! Благодарю губернатора за возможный политический плюрализм внутри правительства. Мы уже сделали многое и сделаем еще больше для развития Хабаровского края и благополучия его жителей, - заявил Александр Никитин.

Путь вице-губернатора в Хабаровском крае начался в 2020 году с должности первого заместителя председателя правительства края. Осенью 2021 года глава региона назначил Никитина на пост вице-губернатора. Основная сфера деятельности одного из первых лиц края - вопросы внутренней, информационной и молодежной политики края. Большое внимание уделяется также спорту - Никитин возглавляет Федерацию дзюдо Дальневосточного федерального округа и хоккейный клуб «Амур».

Стоит отметить, что Александр Никитин, в силу ответственности за внутреннюю политику, ежедневно занимается взаимодействиями с представителями разных политических партий. В том числе благодаря его усилиям удалось наладить конструктивные и рабочие взаимоотношения с партийным активом «Единой России» за последние несколько лет. Теперь вступление в эту партию позволит более эффективно взаимодействовать с другими политическими силами в рамках реализации проектов по развитию Хабаровского края.