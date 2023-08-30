Федеральные гости в Хабаровске стали нормой: итоги визита Андрея Турчака

В крае и в Хабаровске, в частности, большое внимание уделяют развитию спорта Фото: Администрация Хабаровска

Первый заместитель председателя Совета Федерации в сопровождении губернатора края Михаила Дегтярева, мэра Хабаровска Сергея Кравчука и депутата госдумы Максима Иванова осмотрел социально значимые объекты краевой столицы.

В начале объезда делегация отправилась в Краевой дворец единоборств. Средства на возведение объекта город получил по федеральной субсидии в рамках программы улучшения социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Губернатор рассказал, что учреждение открыло свои двери для детей весной 2021 года.

- Для нас это огромная миссия - чтобы наши дети и себя могли защитить, и семью, и край, и страну. Здесь они с молодых лет привыкают к самодисциплине и самоорганизации, - заявил Михаил Дегтярев.

Андрей Турчак отметил вклад губернатора и мэра в развитие на территории региона самбо и других видов спорта.

- В субботу мы закрыли чемпионат России по боксу, который прошел в Хабаровске. Спорт - это норма жизни, это здоровье. И Хабаровску доверяют проведение таких крупных мероприятий, которые мы организуем совместно с правительством Хабаровского края, и будем заниматься этим в дальнейшем, - подчеркнул Сергей Кравчук.

Отдельным пунктом стала стройка школа в микрорайоне «Строитель», возведение которой ведется в рамках «Народной программы». Строительство стало возможным благодаря вливаниям средств из федерального бюджета, а также внебюджетных источников.

Лоббизм интересов региона - прерогатива, прежде всего, губернатора. Но в то же время не менее важная задача стоит перед градоначальником, ответственным за реализацию выделенных из внешних источников средств. Поэтому Сергей Кравчук в ежедневном режиме держит на личном контроле стройки, регулярно посещая важные социальные объекты. Это позволяет в момент визита федеральных руководителей фиксировать реальное положение дел и прямо предлагать возможные пути решения той или иной проблемы.

- Эта школа очень нужна городу. В 2021 году с Сергеем Анатольевичем Кравчуком мы приняли тяжелое управленческое решение и объединили три участка земли: краевой, городской и неразграниченный. Пространство сформировано и выделено концессионеру под строительство, - рассказал глава региона.

Объект площадью 32 тысячи квадратных метров предусматривает строительство легкоатлетического спортивного ядра с гимнастическим городком, площадки для баскетбола и волейбола, плоскостной площадки, разделенной на секции по возрасту.

Сроки работ затянулись из-за ошибки предыдущего подрядчика, и задача нынешнего концессионера - нагнать график.

- Если через два месяца мы не увидим ускорения темпов, то будем вынуждены расторгнуть соглашение и заводить сюда другого инвестора. Со всеми вытекающими последствиями попадания в «черные» списки, - нацелил на работу Андрей Турчак.