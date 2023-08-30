Иван Рыбин: Мастер-план Хабаровска – это стройка века

В сентябре в рамках ВЭФ глава государства ознакомится с документом по развитию Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Год назад президент России поставил задачу по разработке в регионах мастер-планов по развитию населенных пунктов Дальнего Востока. Мастер-план Хабаровска – колоссальная возможность для города получить новый этап развития на годы вперед, поэтому на разработку исторического для региона документа были брошены огромные силы.

В сентябре в рамках грядущего Восточного экономического форума главе государства будет представлен итоговый вариант мастер-плана. А результаты по его разработке накануне подвели в ходе расширенного заседания общественной палаты Хабаровска.

В сегодняшних условиях становится понятна причина консолидации краевых и городских властей для работы в одной команде. Федеральный центр готов выделять средства на реализацию подобных макропроектов только той команде, которая действует в конструктивном ключе. За три года Михаил Дегтярев и Сергей Кравчук смогли в тесном сотрудничестве продемонстрировать конструктив, эффективность и завоевать доверие федерального центра.

- По поручению президента России Владимира Путина наш субъект стал одним из немногих, которые вообще попали в эту программу по разработке стратегии развития города Хабаровска. Теперь такие же мастер-планы разрабатываются не только в столице, но и в других городах Хабаровского края. Мы уже с нетерпением ждем начала его реализации на территории города Хабаровска. Для старта проекта, конечно, необходима поддержка в виде федеральных средств, но и без участия местного бюджета не обойдется. А кроме финансовых средств нужны еще и специалисты, которые займутся работой со всей ответственностью. Это стройка века, которую мы все ждем, - рассказал Иван Рыбин, депутат Хабаровской городской Думы, член общественного совета Центрального района.

К работе над 700-страничным документом привлекли инженеров, архитекторов, социологов и экономистов. Но вся работа окажется бессмысленной, если итог придется не по душе жителям Хабаровска, что, в худшем случае, может даже привести к оттоку населения. Поэтому было решено также привлечь этих самых жителей к разработке мастер-плана. Для этих целей в городе были созданы общественные советы, с помощью которых удалось собрать более двух тысяч предложений по преображению столицы.

- Уникальность всего этого проекта в том, что сами люди – жители города и края – принимали участие в разработке мастер-плана. На общественных советах было заслушано очень много предложений и просьб, которые будут учтены в мастер-плане. Как представители депутатского корпуса, мы со своей стороны внимательно их рассматриваем. И я, как член рабочей группы по разработке мастер-плана Хабаровска, участвую в их отборе еще до общественного рассмотрения.