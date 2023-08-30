«Нам не по пути, у нас обед»: В Комсомольске водитель не стал ехать по маршруту и бросил на улице 9-летнего ребенка

Водитель автобуса отказался везти ребенка по маршруту, так как спешил на обед Фото: Евгения ГУСЕВА

Маленькая девочка оказалась одна посреди города, не понимая, где находится и куда ей идти. Она ехала в автобусе к родным, которые должны были встретить ее на конечной остановке, но к назначенному времени ребенок так и не появился.

Случай произошел 29 августа в Комсомольске. Историей поделились подписчики одного из городских пабликов. Девятилетняя девочка села в автобус 22-го маршрута, который едет от «Хладокомбината» до завода «Амурсталь». Посреди рейса водитель объявил, что не поедет до конечной, так как настало время обеда.

- Не доехав до последней остановки, высадили ребенка девяти лет посреди дороги, объяснив это тем, что нужно говорить раньше, если хочешь доехать до конечной, так как мы едем на обед! Тем самым девочка оказалась в незнакомом месте, плату за проезд не вернули, а ведь у нее могло не быть денег на другой автобус и телефона. Не дождавшись ребенка в положенном месте, пришлось ехать искать его по городу, - говорится в сообщении.

Эту информацию «КП» - Хабаровск» подтвердила близкая знакомая семьи. Уже 30 августа прокуратура начала проверку по факту произошедшего. По ее итогам будет дана оценка действиям представителей компании, занимающейся перевозкой пассажиров.

- Ребенок зашел в автобус и спросил, идет ли он по маршруту. Водитель сначала это подтвердил, но скоро девочка увидела, что машина едет в другом направлении. Она еще раз спросила, на что ей ответили: «нет, мы едем на обед». Девочка вышла сама, ее никто насильно не высаживал, - уточнила «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

В соцсетях эта новость сразу вызвала ажиотаж. Для комсомольчан тема общественного транспорта особенно болезненна. Это не первая скандальная история с работниками автобусов и пассажирами. Недавно в городе произошла еще одна неприятная ситуация, когда водитель силой вытолкнул пожилую пассажирку. Он схватил бабушку за волосы, повалил на пол, протащил по салону и столкнул в сугроб на обочине. Благодаря шумихе вокруг этого случая мужчине не удалось избежать наказания.

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