Запихал живую в пакет и перекрыл воздух: мужчина избавился от соседской кошки в Хабаровске

Хозяева надеются .что их Кошка все еще жива и вскоре они ее найдут и вернут домой Фото: предоставлено редакции

Семья Ольги, жительницы села Краснореченское в Хабаровском крае, и предположить не могла, что кто-то из добрых соседей может навредить их любимой кошке. Животное частенько видели в подъезде, жильцы ее знали, всегда выпускали на улицу, и запускали обратно, когда та просилась. Недавно Ольга с детьми уехала на море, присматривать за кошкой осталась бабушка. Когда хозяйка вернулась, сразу поняла – что-то не так, кошки нет, пропала. Тогда было решено просмотреть видео с камер наблюдения в подъезде, сколько бы кошка не гуляла, она всегда приходила домой. Но не в этот раз. Увиденное повергло Ольгу и ее 14-летнюю дочку в глубокий шок и ужас.

На видео запечатлено, как мужчина – сосед Ольги, с которым они часто пересекались, общались, и всегда здоровались, с совершенно невозмутимым лицом спускается со второго этажа с пакетом в руках. Затем целенаправленно берет ожидавшую, что дверь из подъезда вот-вот откроют, кошку, кладет ее в полиэтиленовую тару, плотно завязывает ручки пакета на узел, тем самым перекрывая ей воздух, и покидает подъезд вместе с этой ношей.

Зачем он это сделал, что стало причиной, и куда он дел кошку, Ольга не могла понять. В шоковом состоянии она продолжила отслеживать по камерам и выяснила, что сосед положил пакет с кошкой в свою машину и куда-то поехал. Она судорожно стала звонить ему, на грани нервного срыва выяснять, что с кошкой, живая ли она, и куда он ее дел. Мужчина же ответил спокойно, что кошка живая, он ее выпустил в Хабаровске, в районе Ю-Сити. О причинах такого поступка он намеревался рассказать, когда приедет в село.

- Он сказал, что наша кошка гадила у него под дверью. Но мы знаем, что это не она. Ее всегда тянуло на улицу, там она и делала все свои дела. Да и почему он ни разу не сказал нам ничего?! Каждый день видимся на лестничной площадке. Он просто сказал, что у него была проблема, он ее вот так решил, - говорит Ольга редакции «КП» - Хабаровск».

Что случилось дальше с кошкой хозяева не знают, мужчина говорит, что выпустил животное в городе, в районе Ю-Сити. Ольга же намерена добиться правды и до последнего искать питомицу.

К слову, имени у животного так и не появилось, она как-то сразу, с детства привыкла, что ее зовут Кошкой. Дети ее обожают, она добродушная, но немного осторожная. Эта семья подобрала бездомную молодую кошку около четырех лет назад и сильно к ней привязалась. Своенравное животное с самого начала показало свой характер, жить взаперти ей не хотелось, она стремилась на улицу, на свободу, раздирала москитные сетки на окнах и часами могла сидеть на подоконнике, глядя на улицу. Ольга - хозяйка квартиры, поняла, что действительно кошке нужно, и стала отпускать, утром та уходила, а вечером возвращалась. Со временем к этому привыкли и все соседи. По утрам кошка выбегала вместе с кем-то из жильцов, а потом ее благополучно запускали в подъезд. Ничего не предвещало беды, пока мама с четырьмя детьми не уехала на море…

Всех .кто видел девочку, просят срочно сообщить Фото: предоставлено редакции

Произошло похищение еще 28 числа. Сегодня, 30 августа, Ольга вернулась ранним утром и все узнала. Думал ли сосед, что никто ничего не узнает, неизвестно. Сейчас Ольга распечатала объявления о пропаже кошки и уже поехала в город, чтобы расклеивать фотографии в районе Ю-Сити. Женщина надеется, что ее питомица жива, и она ее найдет, вернет домой. По кошке очень скучают дети, для них потеря любимицы - настоящий стресс и горе.

Если кто-то из жителей Хабаровска или пригорода узнал Кошку, видел ее, или приютил, просим сообщить хозяевам по телефону 89242040729.

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