Сергей Кравчук: Важно, чтобы хабаровчане с детства понимали, в каком красивом крае живут

Торжественную церемонию посетили около 150 создателей азбуки Фото: Администрация Хабаровска

Ученики и педагоги хабаровских школ, принявшие участие в создании азбуки «Хабаровск от А до Я», получили из рук мэра города Сергея Кравчука первые готовые экземпляры. Новый исторический документ города - труд более 150 авторов - самих жителей краевой столицы, которые занимались составлением описаний и иллюстрациями.

Главе города Сергею Кравчуку удалось в короткий срок реализовать данный проект совместно с жителями города. Получилось с легкостью сплотить хабаровчан общим делом, при этом не увязнув в бюрократических процедурах. Это в очередной раз показывает, что задачи, которые ставит перед собой мэр, доводятся до конкретного результата.

Усилиями детей и педагогов удалось создать книгу, где каждая страница пропитана любовью к своей родине.

- Каждая буква азбуки рассказывает об известных местах в городе. Очень важно, чтобы хабаровчане с самого детства понимали, в каком богатом и красивом крае они живут. В день знаний азбуку получат более 10 тысяч первоклассников, в том числе и ученики с Донбасса. Благодарю за создание такой уникальной книги, которая запомнится многим поколениям жителей краевой столицы, - обратился к авторам Сергей Кравчук.

На страницы азбуки попали знакомые всем хабаровчанам утес, колесо обозрения, набережная, а также парки, театры и главное богатство каждого города - его жители. В ходе создания букваря проект проходил обсуждение с градоначальником, а также с заслуженным художником Хабаровского края Сергеем Логиновым. Запуск книги в тираж школьники лично наблюдали в стенах краевой типографии.

- Для меня стало большой честью поучаствовать в создании азбуки о Хабаровске. В своей художественной школе я нарисовала фонтаны на площади Ленина, которые заняли место на странице с буквой «Ф». Было приятно получить благодарственное письмо и азбуку из рук мэра города. Для меня это памятное событие, - рассказала Виталина Удалова, одна из создателей азбуки.

Проект азбуки «Хабаровск от А до Я» стал частью патриотического проекта «Азбука о важном», инициатором которого выступил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По инициативе Сергея Кравчука формат создания претерпел важное изменение - авторами азбуки стали дети.