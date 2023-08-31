«Следующая сгоришь ты»: активистку «Народного фронта» запугивают «братки» в Хабаровском крае

Окна в доме Галины расстреляли резиновыми пулями Фото: скриншот с видео

В село под Хабаровском вновь вернулись лихие 90-е. Женщине - активистке реготделения Общероссийского народного фронта Галине Григорьевой - угрожают расправой. В прошлом году жительница Гаровки-2 начала вести активную общественную деятельность, помогать ОНФ, разбираться с проблемами людей, и этим стала, видимо, кому-то сильно мешать. Первые угрозы поступили ей в мае этого года, к дому приехали «братки на джипах», потом неизвестные на заборе оставили коктейль Молотова и предупреждение, а несколько дней назад окна ее дома расстреляли резиновыми пульками.

Галина Григорьева опасается за себя и своих близких, но все равно твердо намерена продолжать свою общественную деятельность и даже планирует баллотироваться в депутаты. Женщина уже на пенсии, но работает сейчас уборщицей в компании.

Как рассказали редакции «КП» - Хабаровск» в ОНФ, при участии Галины был поднят вопрос с теплоизоляцией труб в поселке в прошлом году. Трубы были обернуты обычным скотчем, из-за этого люди в квартирах, конечно, замерзали. ОНФ вмешался в дело, после чего трубы утеплили нормально.

Еще одна важная проблема касалась местного кладбища. Дороги там были кашей из грязи, со сломанными деревьями. Найти даже обычные мусорные баки было проблематично. Тогда Галина принимала участие по этому вопросу на стриме ОНФ. А после к ней наведались молодчики на джипе «на личный разговор».

- С участием Галины мы смогли помочь замерзающей семье участника СВО. Совместно и сейчас работаем над рядом проблем. Галина Ивановна хочет только одного: чтобы жизнь в селе стала лучше. Потому решила баллотироваться в депутаты, что, видимо, кому-то очень сильно не понравилось, - говорят в ОНФ Хабаровского края.

Помимо этого Галина собирает гуманитарную помощь для бойцов на СВО, вытаскивает на поверхность проблемы села, о которых раньше никто не говорил, типа плохо отсыпанной дороги или убитой спортплощадки. Кому-то стало не по душе, что женщина вслух говорит обо всем этом, и на нее посыпались угрозы.

После того как в начале лета у нее на заборе оставили коктейль Молотова и угрозу «Следующая сгоришь ты», Галина не прекратила свою работу, обратилась к правоохранителям. Пока дело не разрешилось. Теперь к списку угроз добавилась стрельба по окнам. В доме в тот момент был супруг женщины, резиновые пульки попортили окно, люди не пострадали. Сейчас ОНФ обращается в следственный комитет, прокуратуру и полицию, чтобы в ситуации разобрались по закону.

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