«Давай, вмажь ему!»: девочка-подросток избила парня палкой в Хабаровске, пока ее друзья смеялись

На кадрах видно, как толпа подростков окружила сидящего на скамейке парня Фото: Скриншот с видео

В Хабаровске девочка несколько раз ударила палкой дезориентированного парня. Все происходило под улюлюканье и насмешки компании подростков и попало на видео, утекшее в интернет. Правоохранительные органы проводят проверку.

На кадрах видно, как толпа подростков окружила сидящего на скамейке парня. Последний, предварительно, плохо ориентировался в пространстве. Мальчик кое-как надел тапок, а затем уткнулся в телефон. Перед ним стояла девочка с палкой.

- Давай, снимай! Он бухой? Да не очкуй ты! - кричат вразнобой подростки на видео.

Подростки глумились над парнем и хохотали. Девочка с палкой, подстрекаемая приятелями, два раза ударила юношу по ноге. Парень встал и, петляя, пошел за убегающей нападавшей. Девочка кинула в хабаровчанина остатком палки, попав в голову.

Сделав пару шагов, мальчик упал на траву, на его лице была кровь. Автор видео призвал приятелей вызвать скорую. Но кто-то из толпы крикнул: «Да все с ним нормально». Дальнейшее развитие событий пока неизвестно.

- На основании информации, размещенной в интернете, […] инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее окончании будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям с общественностью УМВД России по Хабаровску.

Правоохранительным органам предстоит установить личности подростков, а также выяснить, почему они насмехались над дезориентированным парнем. Также полицейские уточнят, что произошло с хабаровчанином после того, как он упал на траву.

Ход проверки контролирует прокуратура Хабаровского края. «КП» следит за развитием событий.

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