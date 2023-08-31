Глава Хабаровска лично проверил готовность городских школ к новому учебному году

Глава города уделил внимание безопасности в школах Фото: Администрация Хабаровска

Принципы мэра Хабаровска остаются неизменными - ежегодно он лично проверяет готовность образовательных учреждений к началу учебного года. Речь не только о ремонте учреждений, но и необходимом оснащении, наличии оборудования, проверке качества работы системы безопасности.

На этот раз градоначальник объехал школы Краснофлотского района. В Военно-морском лицее на средства муниципального бюджета закупили мебель, отремонтировали отопительную систему и установили новую площадку для сбора ТКО.

Отдельно мэр ознакомился с работой системы охраны. Директор продемонстрировал модернизированную систему видеонаблюдения и работу видеодомофона при входе.

- В настоящее время никто не может попасть в школу без распознавания лица и системы оповещения. Система еще будет совершенствоваться, но меры, которые мы начали предпринимать три-четыре года назад, уже приносят свои плоды, - заявил Сергей Кравчук.

Вместе с этим глава города обратил внимание, что меры безопасности должны быть усилены не только внутри здания, но и на пришкольной территории. Вход на территорию, по поручению мэра, тоже необходимо оборудовать домофоном для покоя родителей.

Это же поручение распространилось и на территорию гимназии № 8, которую мэр посетил следующей. В учреждении в преддверии грядущего учебного года появились два холодильных шкафа для пищеблока, новая мебель и новые окна в кабинете начальной школы. Часть средств также пошла на ремонт системы хозбытового водоотведения.

- Теперь в каждом классе начальной школы есть холодная и горячая вода, как этого и требует Роспотребнадзор. На собственные средства мы также заменили освещение в 32 кабинетах, окрасили стены спортивного зала, заменили полы и окна в кабинете ритмики и нанесли новое покрытие на перилах лестничных клеток, - рассказала Ирина Курочкина, директор гимназии № 8.

Не менее важен настрой педагогического состава, поэтому глава города проводит неформальные встречи с учителями, оперативно решая или помогая в решении тех или иных насущных вопросов. В этом году в столицу прибыли молодые специалисты из других городов и регионов.

- Это вселяет надежду, что отрасль оживет. Сегодня самое главное - организованно принять ребят 1 сентября, посадить их за парты и начать новый учебный год. Все 70 школ Хабаровска на сегодняшний день получили паспорта готовности к началу учебного года и завтра откроют двери для юных хабаровчан, - отметил Сергей Кравчук.