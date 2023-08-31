Хозяйка плакала от счастья: похищенную в селе под Хабаровском кошку нашли спустя трое суток

Кошку нашли ребятишки. игравшие в районе Ю-Сити Фото: предоставлено редакции

Казалось, надежды на то, что она все еще жива, уже практически не было. Но Ольга и ее дети не сдавались, не впадали в отчаяние, а упорно искали свою любимицу - и нашли! Похищенная соседом и выброшенная за десятки километров от дома кошка просидела трое суток под гаражом, где ее заметили местные дети. Ольга от счастья не может сдержать слез, она обнимает и прижимает к груди питомицу, и говорит, что с кошкой теперь все хорошо.

- Вот наша кошка, мы ее нашли, на «Ю-Сити», где он ее выкинул. Ребята, дети нам ее нашли. Мы ее выманили из-под гаража, испуганная девочка сидела там трое суток, просто под крышей, под гаражом пряталась. Спасибо всем, кто нам помогал. Мы, конечно, пойдем дальше, заявление написано. Вот она, наша девочка, - с такими словами Ольга, хозяйка кошки записала видеообращение ко всем, кто был в курсе этого неприятного случая.

Эта история взбудоражила все зоозащитное сообщество и просто неравнодушных жителей Хабаровска и пригорода. Ольга из села Краснореченское уехала на море с детьми, а когда вернулась, то ее кошки на месте не оказалось. Заподозрив неладное, она начала просматривать камеры в подъезде, где животное часто бывало, и увиденное повергло ее в ужас.

На кадрах сосед Ольги, с виду добродушный и не злой мужчина, спускается по пролету с пакетом в руках, расправляет его, берет кошку и запихивает внутрь. Ручки пакета он предусмотрительно связал, попадал ли внутрь воздух - неизвестно. Затем этот пакет он куда-то увез на машине.

Ольга стала звонить ему, выяснять, и сосед ответил, что кошка живая, он увез ее в район «Ю-Сити», в Хабаровск, и там отпустил. Причина такого поступка - кошка якобы гадила у него под дверью.

Дело в том, что кошку семья подобрала года четыре назад на улице. Питомица так и не отвыкла от улицы, и хозяева стали выпускать ее по утрам, а вечером она возвращалась к дому. Все соседи со временем тоже привыкли, что кошка выходит и заходит в подъезд вместе с ними, впускали и выпускали ее, и никогда не жаловались на животное.

Зачем сосед это сделал, Ольга не могла понять, потому что ни разу он не обмолвился, что кошка ему как-то мешает или, действительно, гадит, хотя видятся соседи ежедневно.

Похищение произошло 28 числа, 30-го семья вернулась домой. Когда узнали о похищении - стали печатать объявления, расклеивать, искать в том районе свое животное. Лишь сегодня днем его все же удалось найти благодаря детям, игравшим в районе «Ю-Сити». Теперь с кошкой все в порядке, она рядом со своей семьей, окруженная любовью и заботой.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Запихал живую в пакет и перекрыл воздух: мужчина избавился от соседской кошки в Хабаровске

Мужчина спрятал кошку соседей в пакет и увез, чтобы избавиться, в Хабаровске(подробнее)