Алексей Маслов: Регион ощутит большое количество президентского внимания

Кейс Хабаровского края - уникальный для страны

29 августа свой партийный билет члена «Единой России» получил ранее беспартийный первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. Заместитель главы региона получил предложение о вступлении в партию еще в 2021 году, но решился принять приглашение только спустя два года, после обсуждения с губернатором Михаилом Дегтяревым, представляющим ЛДПР.

Выстраиваемая в Хабаровском крае конфигурация межпартийного правительства достаточно символична. Таким образом, разные политические силы будут действовать в рамках одного контура по наведению порядка в регионе и достижению амбициозных целей и задач, стоящих перед краем. Речь при этом идет не только об ЛДПР и «Единой России» - за последние несколько лет налажен диалог с представителями разных политических сил, которые готовы работать на развитие региона.

Случай подобного плюрализма властей одного субъекта - прецедент для страны.

- В регионе произошло неординарное событие. Но для понимающих в политике людей это событие весьма серьезное и даже знаковое. Ведь сегодня во главе управления субъектом стоят два руководителя: губернатор, представляющий ЛДПР, и его правая рука, первый заместитель Александр Никитин, ставший единороссом. Такой тандем для кого-то может быть непонятен, ведь все привыкли видеть на верхах однопартийцев. Но такое положение дел как раз дает особую синергию двух авторитетных людей. Учитывая нахождение двух этих партий в госдуме, можно отметить, что такая разнопартийность поможет привлечь практически 90 процентов всего внимания думы к делам региона, - отметил Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

Кейс Хабаровского края показывает, что партийная принадлежность отходит на второй план, если руководство достаточно грамотно, чтобы направить все свои усилия в общее русло. А нужды региона и его жителей требуют прекращения локальных политических войн.

- Ситуация в Хабаровском крае, где люди тяжело принимали партию президента, стабилизировалась. Удалось достичь взаимопонимания, а главное - после такого события придется на себе ощутить большое количество президентского внимания. Я как член партии давно хотел, чтобы это событие состоялось. Поэтому для меня это праздник - как для однопартийца, так и для жителя края, который верит, что теперь все станет намного быстрее, эффективнее, богаче и комфортнее.