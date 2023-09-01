«Наши дети - самые прекрасные на свете!»: Сергей Кравчук лично поздравил первоклассников на линейке 1 сентября

В этом году в Хабаровске за парты сядут восемь тысяч первоклассников Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Традиционно утро 1 сентября в Хабаровске началось в суете. Для семей, где вчерашний детсадовец впервые готовится сесть за парту, этот день особенно волнителен, именно сегодня, с первого дня осени, для ребят начинается совсем другая жизнь. Уже с 8:00 утра можно было наблюдать, как нарядные первоклашки с букетами и в сопровождении родителей, воодушевленно бегут в школу, чтобы получить заветную азбуку из рук старших и поскорее посмотреть свой класс. На торжественной линейке в школе №29 1 сентября побывал глава Хабаровска Сергей Кравчук. Мэр поздравил школьников с началом учебного года и лично выяснил, кем собираются в будущем стать первоклашки.

Сергей Кравчук поздравил школьников на линейке Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Первоклассники великолепны. Уже сегодня дети говорят о том, что хотят стать педагогами, врачами. Иной раз, беседуя с выпускником 11 класса, не можешь добиться четкого ответа, кем он хочет быть, а первоклассники сегодня говорят, что хотят стать учителями и врачами. Наши дети прекрасные, самые лучшие на свете, и из этих маленьких детишек, которые только вчера вышли из детского сада, мы должны сделать настоящих патриотов Родины, истинных творцов нашего будущего, - сказал Сергей Кравчук.

ребята впервые сядут за парты, но обещают хорошо учиться Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Общая линейка для 1 и 11 классов прошла на улице, некоторые из первоклашек прочитали стихи, старшие их товарищи вручили маленьким новые азбуки и подготовили целую развлекательную программу с Буратино и Мальвиной, а самые талантливые станцевали и спели для ребят. Затем все дружно отправились в кабинеты, расселись за парты и пообщались с учителями. С понедельника ребята начнут погружаться в мир науки, заводить новых друзей и делать самые первые шаги к будущим профессиям.

В этом году зафиксировано 70 тысяч школьников в городе Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Мэр города рассказал, какую поддержку администрация оказывает школам. В этом году только летом на ремонт и обновление оборудования и инженерных систем ушло порядка 350 миллионов рублей. Где-то провели капитальные ремонты, где-то полностью заменили пищеблок, завезли новую оргтехнику и оборудование, парты и стулья.

1 сентября отметили во всех школах города Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В этом году за парты в Хабаровске сели восемь тысяч первоклашек, всего же школьников около 70 тысяч. Уже с первых дней учебы старшие ребята будут готовиться к выпускным экзаменам и в мае покинут школу навсегда. Сергей Кравчук пожелал выпускникам, чтобы они достойно окончили учебу и получили медали.

После торжественного звонка ребята пошли в классы Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Я хочу всем пожелать только одного - отличных оценок, родителям терпения, потому что последующие годы они будут учиться вместе с детьми, а нашим выпускникам, одиннадцатиклассникам, достойно закончить год, и, как я всегда говорю, чтобы все окончили школу только с золотой медалью, - сказал мэр.

Сергей Кравчук спросил у ребят, кем они хотят стать в будущем Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Атмосфера на линейке была хорошая, добрая, не обошлось и без родительских слез, мамы и бабушки первоклашек растрогались, когда ребята из 11 классов рассказывали стихи и давали напутствия младшим ученикам. 1 сентября пришелся в этом году на пятницу, а значит, у ребят впереди заключительные выходные дни, чтобы закрыть каникулы и с новыми силами ворваться в учебный год.

Среди первоклассников - врачи, учителя. омоновцы и миллиардер Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Хабаровска лично проверил готовность городских школ к новому учебному году

Все 70 школ получили паспорта готовности(подробнее)