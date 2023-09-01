Погода на выходных в Хабаровском крае в целом будет отличной Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровском крае 2-3 сентября порадует жителей региона. На ближайших выходных еще можно будет насладиться теплыми деньками. Температуры воздуха вернутся к значениям конца июля - начала августа. Так что еще есть время погулять и съездить на природу.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ 2-3 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Погода на выходных в Хабаровском крае в целом будет отличной, особенно на юге региона. Общее впечатление немного подпортит кратковременный дождь 2 сентября. В северных районах также ожидаются осадки, местами пройдут ливни.

Ветер юго-западный, 5-10, местами 9-14 метров в секунду. Что касается температуры в Хабаровском крае 2-3 сентября, то ночью ожидается +13 +17 градусов. Где-то столбики термометров опустятся до +5 +10 градусов. Зато днем на юге будет +24 +29 градусов. На севере +24 +25, а при прояснениях - все +25 +30 градусов.

Что касается воскресенья, то прогноз в Хабаровском крае 2-3 сентября говорит, что в этот день на севере температуры воздуха резко упадут. Столбики термометров покажут +14 +19 градусов. С другой стороны, отдохнуть от 30-градусной жары тоже нужно.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ 2-3 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Погода в Хабаровске 2-3 сентября будет также без осадков. Кратковременные дожди пройдут лишь в ночь на субботу. Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем поднимется до 8-13 метров в секунду.

- Температура в Хабаровске 2-3 сентября ночью в субботу будет +12 +14 градусов. Днем воздух прогреется до +24 +26 градусов, - сообщил «КП» - Хабаровск» Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз в Хабаровске на выходные 2-3 сентября сообщает, что в воскресенье потепление продолжится. Ночью будет около +15 +17 градусов. Днем столбики термометров покажут июльские +26 +28 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.

Тепло в Хабаровске (да и во всем крае) будет минимум до конца первой декады сентября. Синоптики ожидают, что ночные температуры будут в районе +12 +17 градусов, дневные - до +23 +28 градусов и выше.

- 3, 4 и 5 сентября погода в Хабаровском крае ожидается без существенных осадков. С 6 числа есть вероятность кратковременных дождей, но похолодания не ожидается. Скорее всего, температурный фон понизится либо в самом конце первой декады, либо в начале второй, - добавил Никита Перерва.

Прогноз еще будет уточняться.