Жители всех районов Хабаровского края будут участвовать в выборах в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 сентября, в единый день голосования, в Хабаровском крае будут выбирать не только мэра краевой столицы, но и глав нескольких муниципалитетов, а также депутатов. Рассказываем, какие в регионе пройдут избирательные кампании, где будут выбирать депутатов в законодательную думу.

ВЫБОРЫ В ХАБАРОВСКОМ РАЙОНЕ 10 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

В Хабаровском районе с 9 по 10 сентября включительно избиратели будут отдавать свои голоса за депутатов собрания депутатов, а также за депутатов Совета депутатов 19 сельских поселений, в том числе Новокуровки, Ильинки, Бычихи, Казакевичево, Сикачи-Аляна. В Галкино, Елабуге, Восточном, Князе-Волконском, Мичуринском сельских поселениях, а также в селах Ильинка, Казакевичево и Сикачи-Алян пройдут выборы глав. Отдать свои голоса избиратели смогут в единый день голосования - 10 сентября 2023 года, на своих избирательных участках. В самом Хабаровске выберут мэра.

ВЫБОРЫ В УЛЬЧСКОМ РАЙОНЕ 10 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

В Ульчском муниципальном районе в этом году состоятся выборы главы Тахтинского сельского поселения и дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Нижняя Гавань».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ В СОЛНЕЧНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 10 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

В Солнечном районе региона 10 сентября 2023 года будут выбирать депутатов Совета депутатов в трех поселениях - Горненском, поселке Горин, Селе Кондон, тут же будут выбирать и новых глав.

ВЫБОРЫ В СОВЕТСКО-ГАВАНСКОМ РАЙОНЕ В СЕНТЯБРЕ 2023

В рабочем поселке Лососина и в Гаткине в этом году состоятся выборы глав администраций. Также в этих поселениях свои голоса избиратели будут отдавать за депутатов Совета депутатов. Парламентариев в совет определят также в городе Советская Гавань, а в Совгаванском районе выберут нового главу и депутатов Собрания депутатов района.

ВЫБОРЫ В НИКОЛАЕВСКОМ РАЙОНЕ

В 2023 году в Николаевском районе 10 сентября состоятся выборы депутатов районного собрания и Совета депутатов нескольких поселений: рабочего поселка Лазаря, рабочего поселка Многовершинного, Иннокентьевского сельского поселения, Константиновского, Красносельского, Магинского, Нигирского, Нижнепронгенского, Озерпахского, Пуирского и Члянского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ В АМУРСКОМ РАЙОНЕ

Выборы главы Санболинского сельского поселения и выборы депутатов Совета депутатов Болоньского и Эльбанского поселений состоятся в этом году также в единый день голосования - 10 сентября 2023 года.

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН: ВЫБОРЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

В четырех сельских поселениях Комсомольского района Хабаровского края 10 сентября будут выбирать главу. Речь идет о Гурском, Кенайском, Нижнехалбинском и Ягоднинском поселениях. Депутатов совета будут выбирать в 20 населенных пунктах района.

ВЫБОРЫ В ВЯЗЕМСКОМ И ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНАХ 10 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Несколько избирательных кампаний ждет в этом году Вяземский район. Так, здесь досрочно выберут главу поселка Дормидонтовка, в остальных поселениях будут голосовать за депутатов совета.

В Верхнебуреинском районе в сентябре этого года изберут главу Усть-Ургала, депутатов совета Чегдомына, Сулукского сельского поселения и Тырминского. А также пройдут дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения «Поселок Софийск» по семимандатному избирательному округу №1.

ВЫБОРЫ В БИКИНСКОМ И ВАНИНСКОМ РАЙОНАХ

В селах Добролюбово и Пушкино Бикинского муниципального района в этом году будут выбирать глав сельских поселений. Помимо этого, выборы 10 сентября 2023 года пройдут для Советов депутатов нескольких поселений. В их числе Лермонтовское и Оренбургское поселения, Добролюбово, Лесопильное, Лончаково, Покровка и Пушкино.

В Ванинском районе пройдут выборы глав Тумнина, Тулучинского, Уська-Орочского, Кенадского сельских поселений и Совета депутатов Уська-Орочского сельского поселения.