Молодой и пьяный: водитель вылетел в кювет в Советской Гавани

Парень сел за руль после застолья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодость, горячая кровь, чуть спиртного и скорость – похоже на сценарий романтического фильма о неразделенной любви. Или на реальный случай из жизни, который произошел ночью 3 сентября в Советской Гавани. Насколько история была романтичной – неизвестно, но по остальным пунктам все совпадает.

Как сообщает Госавтоинспекция Советской Гавани, дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром – примерно в 4:40. Молодой человек 2000 года рождения видимо проводил время с друзьями (а может и в одиночку), и принял на грудь. С кем не бывает? Но после этого почему-то он решил, что отличной идеей будет прокатиться на авто. Вот только водительских прав у него не было. Остановило ли его это? Конечно, нет.

Парень сел за руль «Тойоты Короны Премио». Его ли была иномарка, выясняется. Наполненный уверенностью в своем водительском таланте парень дал на газ и полетел по ночному городу. Он уже добрался до улицы Вокзальной, но в районе 11 дома что-то пошло не так. Парень не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где въехала в линию электропередач и перевернулась на крышу. Эту поездку водитель явно будет помнить долго.

Кадры с места ДТП шокируют. Фото: ОГИБДД Советской Гавани.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель 2000 года рождения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в ОГИБДД Советской Гавани.

Напомним, в ночь на 3 сентября в Комсомольске столкнулись мопед и иномарка. За рулем мопеда был 15-летний подросток. Он и его 25-летний пассажир попали в больницу.

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