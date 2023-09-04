Погода в Хабаровском крае 4-8 сентября 2023 будет непостоянной Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровском крае 4-8 сентября 2023 будет непостоянной. Всю неделю жителей региона будут ждать дожди, жара и скачки температур. Подробный прогноз - в нашем материале.

ПРОГНОЗ ГИДРОМЕТЕОЦЕНТРА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 4-8 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

В ближайшие три дня в Хабаровском крае ожидаются кратковременные дожди. 4-6 сентября осадки могут пройти в разных районах региона. Ветер юго-западный, 4-9, местами 9-14 метров в секунду.

Температуры воздуха также будут разными. 5 сентября в регионе +21 +26, местами +11 +16 градусов. 6 числа похолодает до +18 +23 градусов. На севере +12 +17 градусов.

Потеплеет в регионе 7 сентября. На юге ожидается +25 +20 градусов, на севере - около +12 +17 градусов.

К концу недели на Хабаровский край может выйти циклон из Приамурья. Особенно достанется северу региона, где вероятны дожди и ливни. Прогноз еще будет уточняться.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ 4-8 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Предстоящие сутки в Хабаровске ожидается небольшой дождь. Ночные температуры будут в районе +14 +16 градусов, днем столбики термометров покажут +21 +23 градуса. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.

6 и 7 сентября осадков в Хабаровске не ожидается. В среду температура ночью +10 +12 градусов. Днем воздух прогреется до +20 +22 градусов. 7 сентября потеплеет до +11 +13 градусов ночью и до +24 +26 градусов днем.

- Далее мы ожидаем, что в конце недели со смещением циклона и влиянием фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди. Сохранится колебание температурного фона. В Хабаровске 8 числа еще жарко: ночью +16 +18 градусов, днем - около +26 +28 градусов. Ветер с порывами до 20 метров в секунду, - сообщил «КП» - Хабаровск» Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ 4-8 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Вечером 8 сентября или в ночь на 9 число в Хабаровске ожидается кратковременный дождь. Сохранится сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Придет и похолодание: 9 сентября ночью +11 +13 градусов, днем - около +21 +23 градусов.

Предварительно, 10-11 сентября в Хабаровск вернется теплая погода без осадков. Ночью +10 +13 градусов, днем ожидается +24 +26 градусов.