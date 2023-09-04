Хабаровск ждет желающих бесплатно пройти военно-спортивную подготовку

Хабаровский край стал одним из 12 регионов страны, где открылись филиалы. Фото: Пресс-служба министерства спорта края

Новым председателем правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» стал казачий генерал Виктор Водолацкий. Герой Луганской Народной Республики, имея депутатскую бронь от мобилизации, неоднократно отправлялся в зону проведения СВО в качестве добровольца.

На новой должности обязанностями председателя правления станут развитие системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки, работа по формированию патриотических ценностей и уважению к традициям страны.

В мае 2023 года филиалы центров открылись в 12 регионах страны, одним из них стал Хабаровский край. Соглашение о сотрудничестве с субъектом подписали губернатор Михаил Дегтярев и директор центра Николай Язынин. В рамках стратегии развития Хабаровского края до 2026 года развитие филиала центра является частью реализации опорного проекта «Дорога молодым».

Сегодня в филиале уже обучаются более 300 подростков 14-18 лет.

- Они получают не только теорию, но и практические навыки, необходимые защитникам Отечества. Осенью ребята станут первыми выпускниками этой программы, и мы продолжим воспитание нашей молодежи в духе патриотизма и любви к Родине. Президент России также отмечает, что вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения на основе ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре, находятся в числе приоритетных общенациональных задач, - заявил Михаил Дегтярев.

В течение трех месяцев участники получают знания об основах тактической медицины, инженерной, тактической и огневой подготовки, пилотировании БПЛА. В ходе занятий используются современные тренажеры, включая VR-технологии.

В региональном филиале предусмотрено два направления обучения: военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание подростков, а также обучение граждан, собирающихся поступить на службу в Вооруженные силы. В хабаровском отделении акцент делается на подготовку диверсионно-разведывательных групп и на успешное противодействие им.

Плата за обучение с учащихся не взимается.