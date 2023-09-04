Вернулся, чтобы поставить точку: мужчина убил знакомого после ссоры в Хабаровском крае

Мужчину осудят за убийство в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Я взял нож в надеже, что встречу его», - признался Виталий* во время следствия. Ссора с Сергеем* ранила его до глубины души, и он никак не мог забыть об обиде. Тогда мужчина решил отомстить и выбрал для этого самый жестокий способ.

ПОДРАЛИСЬ И РАЗОШЛИСЬ

Мужчины встретились около 18 часов 19 апреля у дома Сергея. Они обосновались во дворе, открыли бутылку спиртного и опрокинули по паре рюмок. Задушевный разговор быстро перерос в ссору. Сначала они ругались на словах, потом перешли на кулаки. Так и не выяснив, «кто прав», мужчины разошлись в разные стороны.

Сергей пошел домой, а Виталий отправился к себе, пригласив в гости другого приятеля для «продолжения вечера». Вместе с ним они распили еще одну бутылку алкоголя. Но ситуация, которая произошла накануне, никак не отпускала Виталия. Мужчина из раза в раз прокручивал события в голове и все больше раздражался. Он считал, что Сергей не прав и должен ответить за свой поступок.

ДЕЙСТВОВАЛ ПО ПЛАНУ

Уже 20 апреля около 1:20 у мужчин закончилось спиртное, и они отправились к третьему знакомому. Они знали, что у него всегда есть алкоголь. Перед выходом Виталий прихватил с собой нож. Как он сам признался позже, его не покидала надежда встретить Сергея и расквитаться с ним.

Когда они пришли к знакомому, его не оказалось дома. Зато мужчины встретили еще одного товарища. Тот им сказал, что недавно видел Сергея в этом же доме. Виталий понял, что это его возможность отомстить. Он поднялся в квартиру, где был его обидчик. При встрече он, не раздумывая, достал нож и ударил Сергея в живот.

- 32-летний мужчина получил тяжелую травму. Нож повредил желудок и другие внутренние органы. После нападения он долгое время провел в больнице. Несмотря на усилия врачей, спустя месяц потерпевший скончался, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя поселка Снежный будет рассматривать Комсомольский районный суд. Прокуратура уже утвердила обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

- Обвиняемый полностью признал свою вину, - уточнила Анна Исаева.

За убийство человека мужчину могут приговорить к лишению свободы на срок до 15 лет.

*Все имена изменены

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