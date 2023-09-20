Осторожно, дети! Всероссийская неделя безопасности дорожного движения идет в Хабаровском крае

Александр Баранов, начальник ГИБДД Хабаровска Фото: Александр СНЕГ

Основные мероприятия продлятся с 18 по 22 сентября. Основная идея - привлечь особое внимание общественности к дорожно-транспортным происшествиям с участием несовершеннолетних. В течение нескольких дней сотрудники Госавтоинспекции посетят образовательные учреждения, проведут ряд уроков, лекций и семинаров с учителями и школьниками на темы соблюдения правил дорожного движения, детского травматизма при ДТП и необходимости постоянного обучения детей основам их личной безопасности вне дома.

- Когда ваш ребенок выходит на улицу из дома - он уже пешеход. Каждый должен знать правила поведения на улицах города и руководствоваться ими, чтобы не допускать аварийных ситуаций. Это в первую очередь должны до них доносить родители. Но такие мероприятия, как Всероссийская неделя безопасности дорожного движения, крайне важны и эффективны. Самый основной день будет 20 сентября, так называемый «Единый день безопасности». Рядом с каждым общеобразовательным учреждением дежурят экипажи Госавтоинспекции. Будут проведены дежурства с участием отрядов юных инспекторов движения вблизи общеобразовательных учреждений с привлечением родительских патрулей. Чем больше будет привлечено общественного внимания к необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движение, тем сильнее снизится уровень аварийности, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баранов, начальник ГИБДД Хабаровска.

Он отметил, что в рамках мероприятия пройдут и родительские собрания, где инспекторы ДПС расскажут о правилах перевозки детей в личных автомобилях и о необходимости применения световозвращающих элементов на одежде ребенка, а также сумках, рюкзаках и прочих аксессуарах. Не обойдут стороной и наболевшую тему нарушений правил во время использования несовершеннолетними веломототранспорта и средств индивидуальной мобильности. Не секрет, что неправильная эксплуатация тех же самокатов и нарушения правил передвижения на них грозят опасностью не только для самого водителя, но и для окружающих его людей. Родителям следует с особым вниманием следить за своими детьми и на личном примере учить их ПДД.

- Есть разработанный для родителей алгоритм, с помощью которого нужно научить ребенка самостоятельно передвигаться по улицам города - называется «дом - школа - дом». Он очень простой. Родителю необходимо взять ребенка за руку и вместе пройти по конкретному маршруту от места жительства до школы и обратно. Они должны вместе выучить, какие объекты улично-дорожной сети есть на этом маршруте. Где находятся светофоры, нерегулируемые пешеходные переходы, междворовые проезды. Ребенок должен обязательно выучить, как пользоваться светофором, и даже при ходьбе «на зеленый» предварительно убедиться в собственной безопасности, - говорит Александр Баранов.

По его словам, помимо элементарной информации, которую несовершеннолетний должен выучить с родителем, за всеми общеобразовательными учреждениями закреплены инспекторы ДПС. Ежемесячно они приходят в школы и проводят профилактические беседы. Вместе с тем сотрудники ГИБДД из отдела по пропаганде проводят с детьми тематические конкурсы, эстафеты, флешмобы и многое другое, тем самым привлекая больше внимания детей к вопросу. Иной раз уровень осведомленности детей после подобных акций позволяет им даже объяснять какие-то неочевидные вещи своим родителям.

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