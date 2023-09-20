Михаил Дегтярев поручил усилить контроль и профилактику в сфере жилищного хозяйства

В 2022 году 9141 многоквартирный дом прошел внешний осмотр Фото: Правительство Хабаровского края

Очередное заседание оперативного штаба по устойчивости экономики региона под председательством губернатора Михаила Дегтярева посвятили результатам государственного жилищного надзора на территории Хабаровского края.

Глава региона подчеркнул, что о важности проведения госжилнадзора говорит число жалоб со стороны жителей в адрес работы управляющих компаний - за 2023 год главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования принято 13 тысяч обращений.

- Часто людям проще, эффективнее и быстрее обратиться в органы власти, чем добиться решения от управляющей компании. Сегодня власть имеет высокое доверие у людей, что стало реальностью благодаря широкой географии выездов в районы и проведению личных приемов на местах, - заявил Михаил Дегтярев.

Давление на управляющие компании смягчается за счет осуществления профилактических визитов, которые пришли на смену строгим контрольно-надзорным мероприятиям. Как подчеркнул губернатор, работа по предотвращению возможных причин аварии эффективнее, чем устранение последствий от поломки, влекущее за собой штрафы и отзывы лицензий.

По словам начальника главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края Дмитрия Зубарева, 9141 многоквартирный дом прошел внешний осмотр за 2022 год. В этом году инспекция продолжилась, что привело к сокращению жалоб на 15 процентов. Чтобы радикально улучшить ситуацию в отрасли, губернатор распорядился при проверке домов оценивать не только их внешнее состояние, но и контролировать ситуацию с внутренними коммуникациями, так называемой инженерной частью.

Отдельное распоряжение поступило в адрес глав муниципалитетов региона. Чтобы проблемы, касающиеся жилищного контроля, решались быстрее, руководителям необходимо усилить собственный контроль и наладить взаимодействие с местными жителями.

Участники заседания не оставили без внимания МКД, оставшиеся без управления. Губернатор заявил, что проблемы управленцев не должны влиять на комфорт жильцов.

- По Хабаровску есть практика, когда муниципальное предприятие берет такие непривлекательные дома в управление. Предлагаю эту практику расширить. МинЖКХ - на координации этой работы, а районы к ней подключатся. Здесь живут наши люди, поэтому дома без управления оставлять нельзя! - подчеркнул губернатор.