Снежное сердце Хабаровского края: горы Мяо-Чана и озеро Амут встречают зиму в сентябре

Природа не на долго надела белую шубу, но скоро первый снег растает... Фото: предоставлено редакции глэмпингом "Эвен"

Горы Мяо-Чана и потрясающей красоты озеро Амут - это снежное сердце Хабаровского края. Как только первые снежинки падают на ветки массивных деревьев, а вода слегка схватывается тонкой ледяной корочкой, эти окрестности становятся еще более красивыми. Живописная природа Солнечного района, безусловно, очаровательна летом, но особенно прекрасна она с приходом зимы. Уже сейчас, в сентябре, в воздухе запахло заморозками - на Амуте выпал первый снег.

Уникальными снимками первого снега с жителями Хабаровского края поделились постояльцы и администрация глэмпинга «Эвен», расположенного на озере Амут. Снежное покрывало, которым застелило дорожки и все еще зеленую траву, стало приятным сюрпризом для отдыхающих. Конечно, этот снег еще успеет растаять, ведь до настоящей зимы далеко, но это совсем не мешает гостям в полной мере насладиться отдыхом на лоне природы.

Прекрасным явлением могут насладиться все гости базы Фото: предоставлено редакции глэмпингом "Эвен"

Как рассказал Виктор, директор глэмпинга «Эвен», в горах Мяо-Чана зачастую первый снег выпадает уже в конце сентября, а затем тает. Это неминуемо, ведь погода еще теплая. Хотя, конечно, в каких-то медвежьих углах, в каньонах, куда не попадает солнечный свет, этот снег так и останется лежать до конца зимы. Это явление поистине красивое, природа мгновенно меняется, кое-где еще есть зеленая листва, трава, некоторые растения еще цветут, и в миг, с первым снегом, все вокруг словно надевает белые одеяния.

- Мяо-Чан - это снежное сердце Хабаровского края, это самая красивая зима, самое снежное место, с самым ранним и самым поздним снегом. Эти места нужно знать, сюда стоит приезжать и наслаждаться первозданной природой, отдыхать от городской суеты, отложив мобильные телефоны, общаться и релаксировать, - говорит Виктор.

База работает в штатном режиме и ждет всех желающих к себе в гости Фото: предоставлено редакции глэмпингом "Эвен"

К слову, глэмпинг работает в штатном режиме, никаких ограничений с первым снегом здесь не вводилось, скорее наоборот - снег стал поводом для многих отправиться в это уникальное место, успеть, пока еще тепло…

В этом году первый снег в Хабаровском крае выпал уже в сентябре, и это неудивительно - синоптики прогнозировали небольшие заморозки на этой неделе. К сравнению, в прошлом году полноценный снегопад жители региона увидели лишь в конце октября. К слову, уже завтра, 21 сентября, в Солнечном районе потеплеет, днем здесь будет почти 20 градусов со знаком плюс, а значит, снег начнет быстро таять.