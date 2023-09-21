Не спешите в МФЦ: жителям Хабаровского края объяснили, где хранится их биометрия и могут ли мошенники ее заполучить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30 июня 2018 года в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» запущена единая биометрическая система хранения данных. С 1 июня по 30 сентября 2023 года все организации, которые когда-либо записывали и хранили биометрические данные пользователей, должны передать их в эту систему. После чего в различных мессенджерах, пабликах в социальных сетях стали распространяться сообщения, что если до 1 сентября не написать в МФЦ отказ от хранения, то данные будут переданы государству без вашего согласия навсегда. Позже выяснилось, что информация не соответствует действительности. В МФЦ объяснили, что переданные в систему данные не будут использоваться без разрешения хозяина, а заявление на отказ можно написать в любое время без ограничений по срокам. Однако людей, срочно побежавших в МФЦ, понять можно. Интернет-издания и паблики пестрят историями о цифровом мошенничестве.

Министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев Фото: Александр СНЕГ

- Люди должны бояться мошеннических действий. Нужно всегда за этим следить. Есть такой термин «цифровая гигиена», то есть не надо нигде и никогда разбрасываться своими персональными данными, в том числе и биометрическими данными. Всегда задумывайтесь, где вы ставите галочку, где подписываете, и где вас фотографируют. Многие биометрические данные граждане давали давно. Это и для загранпаспорта на десять лет с нас собирали биометрические данные, и при получении кредита нас кредитный эксперт фотографировал. А значит, существует шанс того, что ваши данные могут подвергнуться утечке из организации, про которую вы даже не помните. Подавляющее большинство биометрии собирали банки. Твое лицо и голос хранились в каждом банке, где ты ставил галочку, где тебя фотографировали и записывали голос. То есть, условно, один и тот же человек виртуально находился в разных местах хранения. С точки зрения информационной безопасности звучит так - «чем больше мест хранения, тем больше мест утечки». Поэтому правительство приняло решение сделать государственную информационную систему - это высшая степень защищенности. Это единственный оператор, который предпринимает все меры безопасности. Теперь банк либо другая организация, которой ты дал разрешение на использование биометрии, должен будет запрашивать эти данные у единого оператора, а не хранить у себя, - рассказал «КП» - Хабаровск» министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.

Он отметил, что если сейчас зайти в мобильное приложение «Госуслуги» или на сайт и набрать в поиске слово «биометрия», перейти в соответствующий раздел, то будет видно, передала ли какая-то организация ваши данные в единую систему, или же там их нет. И если они есть, то прямо там вы можете либо разрешить ими пользоваться, либо удалить. Без вашего нового разрешения никто никакие биометрические данные не возьмет и не будет их хранить. А если ему удобно не носить с собой паспорт, нравится, когда робот в банке с ним здоровается, называет по имени и рассказывает о персональных предложениях, то можно воспользоваться хранением, конечно, при условии доверия системе. Надо помнить, что хранилище теперь одно, и оно очень серьезно защищено.

Государство в первую очередь заинтересовано в удобной и безопасной системе хранения биометрических данных. Ведь если в перспективе гражданину не придется носить с собой ни паспорт, ни банковскую карту, а чип NFC в смартфоне будет отключен, то какого количества инцидентов получится избежать. Да и все государственные услуги, для получения которых нужен паспорт, также станут быстрее и удобнее.

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