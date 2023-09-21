Михаил Дегтярев пообщался с жителями Хабаровского края в прямом эфире

Трансляция велась на пять онлайн-площадок Фото: Правительство Хабаровского края

В очередной раз на пяти онлайн-площадках в прямом эфире губернатор Михаил Дегтярев пообщался с жителями Хабаровского края. Одно из главных качеств главы региона - его открытость и готовность идти на контакт с людьми. Губернатор не чурается помочь людям решить маленькие проблемы, ведь если человек выносит какой-то вопрос на прямую линию с главой региона, значит проблема действительно важная. Неслучайно из раза в раз Михаил Дегтярев говорит о необходимости быть «дружелюбными» к людям, показывая на своем примере, как это работает.

Темы, охваченные в последнем прямом эфире самые разные - от вопросов личного характера до событий национального масштаба, как, например, участие делегации Хабаровского края в VIII Восточном экономическом форуме. Губернатор рассказал, что итоги завершившегося ВЭФ-2023, безусловно, можно занести в актив.

- Соглашений подписано на 72 миллиарда рублей. Идет движение проектов межвузовского кампуса и нашей будущей жемчужины - Дальневосточного художественного музея. Больше всего как раз доволен тем, как посетителям зашло наше творение - второй павильон - филиал ДВХМ, где люди могли немного отдохнуть от политики и экономики, - отметил Михаил Дегтярев.

В этом году край готовится к своему 85-летию, которое регион отпразднует уже через месяц. По словам губернатора, многие проводимые мероприятия приурочены именно к этой знаменательной дате, однако в ходе самого праздника жителей ждет еще масса событий в районах, домах культуры и музеях.

Немало новостей коснулось сферы образования. Прежде всего, затронули предстоящий День учителя. В этот праздник впервые будут присвоены почетные звания «Заслуженный учитель Хабаровского края» и «Народный учитель».

- 2023 - Год педагога и наставника, обозначенный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Педагоги - наше достояние! - подчеркнул губернатор.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регион стал участником программы бесплатных путешествий для школьников 5-9 классов по территории Хабаровского края. В поездки будут включены трансфер, питание, проживание и экскурсионная программа. На реализацию край получил пять миллионов рублей из федерального бюджета, а еще семь миллионов были выделены из местного бюджета.

Что касается адресных вопросов, то жительница Хабаровска поинтересовалась, когда возле остановки «Поселок» появятся светофор и лежачий полицейский, потому как место регулярно фигурирует во время аварий. Глава региона направил вопрос мэру города Сергею Кравчуку.

- Сергей Анатольевич, вопрос к вам! Просьба людей и теперь моя: безопасность - превыше всего! Есть определенные нормативы при установке светофора, нужно с нашей Госавтоинспекцией отработать и людям помочь.

Всего за час губернатор успел ответить на 41 вопрос. Однако неозвученные вопросы не останутся без ответа и также будут отработаны.