Маршруты автобусов в Хабаровске 23 сентября 2023 поменяются с 21:00
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Движение автобусов в Хабаровске 23 сентября 2023 изменится из-за фестиваля «Арсеньев LIVE». Два часа общественный транспорт будет ходить по новым маршрутам. Работа автобусов и троллейбусов будет продлена.
Фестиваль «Арсеньев LIVE» пройдет на площади имени Ленина. Из-за него будет ограничено движение на улицах Карла Маркса и Муравьева-Амурского (от Льва Толстого до Шеронова). Соответственно, маршруты автобусов в Хабаровске 23 сентября 2023 поменяются с 21:00.
№1
- поедет по маршруту «Аэропорт - Улица Московская».
№№ 14, 34, 56, 82
- эти автобусы 23 сентября 2023 поедут в центр с Карла Маркса на улицы Льва Толстого, Амурский бульвар, Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по обычному маршруту. В обратном направлении машины поедут с Муравьева-Амурского на Волочаевскую, Амурский бульвар, Льва Толстого, Карла Маркса и далее как обычно.
№21
- в сторону центра эти автобусы 23 сентября 2023 поедут с Карла Маркса на улицы Льва Толстого, Амурский бульвар, Шеронова, затем снова на Амурский бульвар, Льва Толстого, Карла Маркса и обратно по обычным маршрутам.
№29К
- с Амурского бульвара поедут по улице Льва Толстого на Карла Маркса и далее как обычно.
Жителей Хабаровска предупреждают, что возможно временное перекрытие дорог в центре Хабаровска 23 сентября. Регулировать потоки будут сотрудники ДПС. Дороги откроют в 23:00.
Движение автобусов и троллейбусов в Хабаровске 23 сентября 2023 будет продлено до 24:00. Рейсы будут выполняться по мере наполнения салонов. Ходить продолжат несколько маршрутов общественного транспорта.
№1
- поедет от Комсомольской площади.
№14, 73, 82
- эти автобусы 23 сентября 2023 поедут от остановки «Театр драмы».
№8
- поедут от остановки «Госбанк».
№25
- посадка будет на остановке «Уссурийский бульвар».
№№ 29П, 34, 56
- эти автобусы 23 сентября 2023 поедут от остановки «Краевой музыкальный театр».
№21
- заберут пассажиров на остановке «Дальневосточный медицинский университет».
№58
- поедет от остановки «Площадь имени Ленина».
№1
- поедут от остановки «Улица Муравьева-Амурского».
Информацию о работе общественного транспорта можно будет уточнить у диспетчера по круглосуточному телефону: 45-00-56.
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