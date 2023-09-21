Маршруты автобусов в Хабаровске 23 сентября 2023 поменяются с 21:00 Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Движение автобусов в Хабаровске 23 сентября 2023 изменится из-за фестиваля «Арсеньев LIVE». Два часа общественный транспорт будет ходить по новым маршрутам. Работа автобусов и троллейбусов будет продлена.

Фестиваль «Арсеньев LIVE» пройдет на площади имени Ленина. Из-за него будет ограничено движение на улицах Карла Маркса и Муравьева-Амурского (от Льва Толстого до Шеронова). Соответственно, маршруты автобусов в Хабаровске 23 сентября 2023 поменяются с 21:00.

МАРШРУТЫ ТРОЛЛЕЙБУСОВ В ХАБАРОВСКЕ 23 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

№1

- поедет по маршруту «Аэропорт - Улица Московская».

МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ В ХАБАРОВСКЕ 23 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

№№ 14, 34, 56, 82

- эти автобусы 23 сентября 2023 поедут в центр с Карла Маркса на улицы Льва Толстого, Амурский бульвар, Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по обычному маршруту. В обратном направлении машины поедут с Муравьева-Амурского на Волочаевскую, Амурский бульвар, Льва Толстого, Карла Маркса и далее как обычно.

№21

- в сторону центра эти автобусы 23 сентября 2023 поедут с Карла Маркса на улицы Льва Толстого, Амурский бульвар, Шеронова, затем снова на Амурский бульвар, Льва Толстого, Карла Маркса и обратно по обычным маршрутам.

№29К

- с Амурского бульвара поедут по улице Льва Толстого на Карла Маркса и далее как обычно.

Жителей Хабаровска предупреждают, что возможно временное перекрытие дорог в центре Хабаровска 23 сентября. Регулировать потоки будут сотрудники ДПС. Дороги откроют в 23:00.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В ХАБАРОВСКЕ 23 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Движение автобусов и троллейбусов в Хабаровске 23 сентября 2023 будет продлено до 24:00. Рейсы будут выполняться по мере наполнения салонов. Ходить продолжат несколько маршрутов общественного транспорта.

РАБОТА ТРОЛЛЕЙБУСОВ В ХАБАРОВСКЕ 23 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

№1

- поедет от Комсомольской площади.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ В ХАБАРОВСКЕ 23 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

№14, 73, 82

- эти автобусы 23 сентября 2023 поедут от остановки «Театр драмы».

№8

- поедут от остановки «Госбанк».

№25

- посадка будет на остановке «Уссурийский бульвар».

№№ 29П, 34, 56

- эти автобусы 23 сентября 2023 поедут от остановки «Краевой музыкальный театр».

№21

- заберут пассажиров на остановке «Дальневосточный медицинский университет».

№58

- поедет от остановки «Площадь имени Ленина».

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ТРАМВАИ 23 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

№1

- поедут от остановки «Улица Муравьева-Амурского».

Информацию о работе общественного транспорта можно будет уточнить у диспетчера по круглосуточному телефону: 45-00-56.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Несколько улиц закроют в Хабаровске 24 сентября

В городе пройдет легкоатлетическая эстафета (подробнее)