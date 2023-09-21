Тарон Григорян: При принятии решений власть должна смотреть в сторону людей

По словам депутата, после работы жителям приходится искать место для парковки. Фото: Хабаровская городская дума

С наступлением сентября депутаты городской думы вернулись из отпуска и с новыми силами берутся за решение проблем хабаровчан. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №10 Тарон Григорян рассказал, какие проблемы продолжают беспокоить граждан, и какие меры предпринимаются для более быстрого реагирования на обращения жителей.

Одной из важных проблем остается перенасыщенность города транспортными средствами, вызванная строительством жилья и отсутствием достаточного количества парковок.

- Строительство развивает экономику города и региона, но в его ходе мы не делаем просторные и доступные парковки. Если в других странах, например, строительство большого дома сразу предусматривает парковочную зону, то у нас такие инициативы появляются только сейчас в самых новых жилкомплексах. Кроме того, большая часть застроек на моем округе - будущие дошкольные учреждения, поэтому большое скопление машин может представлять опасность, в первую очередь, для детей, - рассказал Тарон Григорян.

Город работает над проблемой, в том числе путем расширения дорог. Так, недавно завершилось расширение на улице Тихоокеанской по программе «Безопасные качественные дороги». Что касается создания парковочных зон, то здесь больше нюансов, создающих трудности.

- Мы с представителями Индустриального района проехались, осмотрели территорию, где возможно создание парковочных зон, но везде собственниками уже являются жители. Многоквартирные дома делают такие территории собственными. И если город потратит средства на создание парковочных зон на чьей-то частной территории, то это вызовет вопросы у прокуратуры. Общаясь с жителями, я слышу, что люди готовы купить парковочное место, но за разумную цену. Однако сегодня средняя стоимость парковочного места составляет около 1,5 миллиона рублей, что является неподъемной суммой для большинства хабаровчан. Для полноценного решения проблемы с парковками потребуется еще много лет. Но хочется сказать, что мы как власть должны научиться смотреть в сторону людей. В будущем, когда мы даем разрешение на строительство каких-то больших объектов, мы должны смотреть на потребности обычных людей. Сегодня, когда многие хабаровчане приезжают вечером с работы, то еще какое-то время колесят по двору в поисках парковочного места. И эта проблема должна быть предусмотрена при дальнейших стройках.

Кроме парковок, у жителей есть и другие проблемы, которые они озвучивают на встречах с депутатами. С недавних пор такие встречи стали проводиться с привлечением представителей администрации и прокуратуры. По словам Тарона Ролантовича, нововведение позволяет сэкономить время рассмотрения обращения и ускоряет ход работ.

- Когда обращается житель города, часто он не знает, в какую инстанцию стучаться. Здесь, когда депутат и прокурор работают в одном механизме, то упрощаются многие процессы. Например, если мне поступает обращение, касающееся судебных разбирательств, то я не обладаю нужными компетенциями в данной теме. Поэтому я сразу перенаправляю обращение прокурору, который знает, как быстро осуществить все процессы и дать результат в короткий срок. Кроме того, сокращаются кабинетные похождения. Прокурор рассматривает жалобу и сразу на месте разбирается, в чьей зоне ответственности находится решение проблемы. В случае, когда житель обращается конкретно ко мне, то по регламенту ему приходится ждать ответа 30 дней. Я в это время направляю запрос в структурное подразделение города, где тоже можно ждать 30 дней. Таким образом, этот месяц может превратиться в два полных месяца или даже больше. Но эта надобность ждать исчезает, если представители администрации также присутствуют на встрече с жителями.