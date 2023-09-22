ООО «Наш Продукт» столовая Белый лук

Столовая «Белый лук» - это не просто место, где вкусная еда и профессиональное обслуживание, у нас есть изюминка - мы работаем на 60% из тех продуктов, которые выращиваем сами, работаем с нашими дальневосточными поставщиками, стремимся полностью готовить нашим гостям из продуктов, выращенных собственными силами, для того чтобы приготовить качественное и полезное блюдо, заботимся не только о том, чтобы гость был сыт, но и о его здоровье, так как выращенные продукты у нас без добавления любых гормонов роста и так далее.

Считаем, что мы - одни из первых в городе, кто именно с такой концепцией подходит к своему делу!

ООО «Наш Продукт» столовая Белый лук

Обслуживание

В столовой «Белый лук» исключительно индивидуальный подход для гостей, что вызывает у них огромный восторг.

Перспективы

В ближайшее время мы планируем открытие новых точек, но на данный момент идет огромная работа над нашим брендом.

Ждем вас обязательно в гости!

ООО «Наш Продукт» столовая Белый лук

С уважением, столовая «Белый лук».

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