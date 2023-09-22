Столбики термометров с каждым днем опускаются все ниже Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Хабаровском крае твердо встает на «осенние рельсы». Столбики термометров с каждым днем опускаются все ниже, и каждый потерянный градус «плюса» ощущается острее. На выходных погода будет двоякой: в один день ожидается холод, в другой - потеплеет до комфортных для сентября температур.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 23-24 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Практически во всем крае погода на выходных будет без существенных осадков. Меньше повезет северным районам. В ночь на 23 сентября здесь ожидаются кратковременные дожди и ветер порывами 9-14 метров в секунду.

В субботу столбики термометров ночью покажут +1 +6, местами рухнут до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +15 +22 градусов. В воскресенье, 24 сентября, ночные температуры будут около +2 +7 градусов. Днем ожидается +18 +24 градуса. Ветер 7-12 метров в секунду.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫХ 23-34 СЕНТЯБРЯ

В субботу и воскресенье в Хабаровске осадков не ожидается. Ночные температуры оба дня будут около +4 +6 градусов. Днем 23 сентября будет прохладно - в районе +16 +18 градусов. Ухудшить ситуацию может ветер порывами 9-14 метров в секунду. 24 числа потеплеет до +20 +22 градусов.

- С 20 сентября температуры в регионе опустились ниже нормы. Это связано с прошедшим циклоном, после которого произошел заток холода. 23 сентября температурный фон будет ниже нормы на один-два градуса. 24 сентября начнется повышение температур, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз еще будет уточняться.