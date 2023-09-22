Сергей Кравчук официально заступил на новый срок мэра Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук Фото: Администрация Хабаровска

10 сентября завершились выборы мэра Хабаровска, где победу одержал Сергей Кравчук, отработавший уже одну пятилетку в качестве главы города. Накануне состоялась торжественная церемония вступления Сергея Кравчука в должность градоначальника во второй раз.

На инаугурации присутствовали первые лица края, включая губернатора Михаила Дегтярева, депутатов, представителей общественных организаций и почетных граждан города.

Удостоверение мэра Хабаровска Сергей Кравчук получил из рук председателя краевой избирательной комиссии Дениса Кузьменко. Новый старый градоначальник отметил, что фронт работ по улучшению города понятен, и жители ждут результатов.

- Среди проблемных вопросов: благоустройство, общественный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство. Не все получится сделать сразу, но можно ежедневно работать и стремиться неуклонно решать все наболевшие вопросы. Я искренне верю, что, несмотря на все трудности, наш любимый Хабаровск станет городом, о котором с гордостью говорят его жители, городом, в котором хочется жить, строить карьеру, создавать семью, растить детей, - заявил Сергей Кравчук.

Следующие годы Хабаровск будет преображаться за счет участия в нацпроектах, а также благодаря реализации мастер-плана, представленного президенту России. Губернатор Михаил Дегтярев отметил, что победа на выборах показала, что все последующие изменения жители доверяют именно проверенному хозяйственнику.

- Впереди - реализация мастер-плана развития Хабаровска. Как заявил глава государства, особое внимание в Хабаровске нужно уделить развитию исторического центра города, благоустройству набережных и других городских пространств, а также модернизации инженерных сетей, общественного транспорта и автодорог, созданию жилья, объектов образования и здравоохранения. Уверен, что народный избранник справится со всеми поручениями, - сказал Михаил Дегтярев.

Со словами поздравления в ходе церемонии к мэру обратились депутат госдумы Максим Иванов, глава Хабаровского муниципального района Александр Яц и председатель городской думы Андрей Белоглазов. День инаугурации пришелся на Рождество Пресвятой Богородицы, поэтому Сергей Кравчук получил в подарок икону от митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия.