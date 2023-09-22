В Хабаровске пройдет легкоатлетическая эстафета, центр будет перекрыт Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске в это воскресенье, 24 сентября, отметят День воинской славы легкоатлетической эстафетой. Спортсмены побегут по главным улицам города, и в связи с этим центральные магистрали перекроют. Рассказываем, какие дороги в Хабаровске перекроют 24 сентября 2023 года, и в котором часу будет ограничено движение.

ВО СКОЛЬКО ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ В ХАБАРОВСКЕ 24 СЕНТЯБРЯ 2023

На время проведения 76-й беговой эстафеты 24 сентября 2023 года в Хабаровске перекроют дороги с 10:45. К этому времени центр будет полностью заблокирован, откроют движение в 14:00. Водителям стоит учитывать при составлении маршрутов как время перекрытия дорог, так и участки, по которым проехать будет невозможно.

КАКИЕ ДОРОГИ ПЕРЕКРОЮТ В ХАБАРОВСКЕ 24 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Традиционно эстафета стартует в центре города Хабаровска. Движение будет ограничено по следующим дорогам:

- по улице Карла Маркса от Пушкина до развязки на Ленинградскую;

- по развязке до Ленинградской;

- по Ленинградской до поворота на улицу Ленина;

- на всем участке от Ленина до Пушкина;

- по улице Пушкина до самой площади Ленина;

Помимо этого, с 6 часов утра и до 15 часов дня нельзя будет оставлять машины припаркованными на участке всего маршрута спортсменов. А именно:

- от перекрестка Карла Маркса и Пушкина и до развязки на Ленинградскую;

- от НК «Плаза» на Ленинградской до поворота на улицу Ленина;

- по Ленина до Пушкина;

- на повороте на Уссурийский бульвар по Пушкина и до площади Ленина.

В этот день все желающие могут посмотреть на эстафету, поддержать спортсменов. Однако передвигаться по центру можно будет лишь пешком. А вот что касается общественного транспорта, то в воскресенье, 24 сентября, ожидается корректировка многих маршрутов. Подробно о том, как и какие автобусы будут в это время ездить по городу, можно посмотреть здесь.

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