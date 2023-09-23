Сергей Бочкарев: Через три года в Хабаровске появится 50-метровый бассейн

Избирательный округ депутата вскоре получит объект для масштабных соревнований Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане понимают, что даже если дела идут хорошо, то всегда можно что-то улучшить. Со своими обращениями люди идут к представителям власти. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №17 Сергей Бочкарев рассказал, с какими чаяниями приходят жители, и какой результат дают обращения.

- Сергей Владимирович, на каждом заседании думы проходит утверждение границ ТОС. Почему это обрело такую популярность?

- Кроме депутатской деятельности, я являюсь заместителем председателя общественного совета при Индустриальном районе. Мы организовали школу ТОС, где рассказываем людям, что такое ТОС, и как с этим работать. Многие уже знают про них, но не все понимают механизмы работы. Поэтому мы проводим разъяснительные работы с населением и при необходимости подключаем специалистов, которые помогают с подготовкой документов. О проведении встреч в рамках школы ТОС мы предварительно сообщаем в соцсетях. На моем округе яркий пример - ТОС по улице Белорусской. Недавно, по проекту, территория была обустроена малыми архитектурными формами. Единственный неприятный нюанс - на следующий день после установки дети с маркерами все расписали. Скоро будет краевой конкурс, куда подготовлен новый проект от ТОС. Со следующего года городские ТОС будут получать уже не 500, а 750 тысяч рублей, и это тоже хороший стимулирующий фактор.

- Встречи депутатов с избирателями с недавних пор стали проходить также при участии органов прокуратуры. Как устроен такой механизм работы, и какой эффект дала инициатива?

- Мы собирались в Индустриальном районе вместе с представителями администрации района и прокурором района. Жители пришли со своими обращениями, и перед ними сидят сразу все ветви власти. Люди задают вопрос, а прокурор тут же контролирует, кому что передать. В то же время прокурор акцентирует внимание на том, что он не просто передает вопрос, а именно берет его под свой контроль. Это значит, что доклад по отработке обращения поступит не только заявителю, но и прокурору. Если раньше у каждого были свои дни приема, и бег по инстанциям затягивался, то теперь было решено оптимизировать процесс. Основные вопросы жителей связаны с управляющими компаниями, представители которых также присутствовали на встрече. В итоге на встречу пришло в два раза больше людей, чем заявлялось изначально. Мы увидели востребованность такой инициативы, поэтому следующий сбор в подобном формате пройдет уже осенью.

- Есть ли обращения, по которым не удается найти решение?

- Многие вопросы, к сожалению, не решаются быстро, тем не менее результат все же приходит. Например, были жалобы на отсутствие мест для занятий спортом в округе, но и здесь есть хорошие новости - в ближайшее время на Пятой площадке будет строиться большой 50-метровый бассейн. Размеры объекта позволят проводить соревнования разных масштабов. Я встречался с представителями застройщика, они показали проект, который действительно впечатляет. Для гостей из других регионов проект комплекса также предусматривает гостиницу. Также в проект заложены малые архитектурные формы и большая парковка. Часть денег - средства инвестора, а еще часть город предоставит в виде услуг по организации коммуникаций. Строительство бассейна планируется завершить через три года.