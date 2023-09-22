Михаил Дегтярев: Патриотическое и духовно-нравственное воспитание сегодня выходит на первый план

Более 450 человек из регионов Дальнего Востока приехали на обучающий семинар Фото: Правительство Камчатского края

Обучающий семинар «Разговоры о важном для взрослых», посвященный организации воспитательно-патриотической работы в органах власти и госкорпорациях, проходит в столице Хабаровского края. На мероприятие съехались более 450 представителей органов власти из 11 дальневосточных регионов, а еще порядка 800 человек подключились к семинару в онлайн-режиме.

Губернатор края Михаил Дегтярев в приветственном слове отметил непростое время, в которое сегодня живет страна.

- Наш президент подчеркивает, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа, и Россия всегда будет Россией. Сегодня вновь на первый план выходят подзабытые понятия, такие как патриотическое, духовно-нравственное воспитание, любовь и преданность Отчизне, - сказал Михаил Дегтярев.

Дальний Восток является местом с высочайшей концентрацией воспитательно-патриотических мероприятий. На этот раз субъект также стал первым в стране, где состоялось модульное мероприятие в сфере политической учебы и методологии патриотического воспитания для руководителей территориальных органов ФОИВ и руководителей органов внутренней политики.

По словам эксперта в сфере геостратегических исследований Андрея Школьникова, основной целью семинара является повышение уверенности властей в завтрашнем дне.

- У людей тревожность, страх перед неопределенностью, поскольку 90 процентов людей не задумывалось о будущем, жили в текущем состоянии, в цикле от зарплаты до зарплаты. Мы понимаем, что как рыба гниет с головы, так рыба и с головы должна структурироваться и формироваться. Если перестанут бояться люди, которые находятся во главе, то это отразится и на коллективе. Поэтому наша задача - дать людям направление, куда думать, как к этому всему относиться, а по результатам этого - надеяться, что у них появится некоторая уверенность, снизится тревожность, - пояснил Андрей Школьников.

О статусности события говорит и косвенное участие первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, который записал приветственное слово для участников семинара. В своем послании он сделал акцент на важности способности работников федеральных и региональных органов власти обеспечивать общественно-политическую стабильность, а одной из главных задач семинара Сергей Кириенко назвал эффективное противодействие инструментам информационной войны.

В ходе семинара с участниками работают известные специалисты и эксперты, в числе которых знаменитый блогер Юрий Подоляка. Обучающий семинар завершится 22 сентября.