Хабаровский край присоединится к федеральному проекту «Императорский маршрут» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровский край войдет в федеральный культурно-исторический туристический проект «Императорский маршрут». Кроме того, в регионе откроется передвижная стендовая выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых».

СОГЛАШЕНИЕ

Подписание соглашения о включении региона в проект пройдет 26 сентября в Хабаровске. К слову, в него уже входят 28 регионов России.

Соглашение подпишут губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Сразу после подписания соглашения торжественно откроют передвижную стендовую выставку «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых». Над созданием выставки работал научный коллектив Фонда ЕСПО при сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук. Экспонируется при поддержке ОАО «РЖД».

ОБ «ИМПЕРАТОРСКОМ МАРШРУТЕ»

«Императорский маршрут» - это проект Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Проект стартовал в год 100-летия гибели Царской семьи и представителей Императорского Дома Романовых. «Императорский маршрут» включает в себя не только места памяти представителей Дома Романовых, но и предоставляет людям возможность узнать разные стороны жизни императорской семьи, в том числе, воспитание детей, социальное и военное служения, основание новых городов, путешествия, хобби и многое другое. Проект позволяет эффективно популяризировать знания о 300-летней истории Императорской России.

Хабаровский край присоединится к федеральному проекту «Императорский маршрут». Фото: императорскиймаршрут.рф

С начала старта проекта в разных городах России создано более 10 музеев – в Сибири, на Урале, в Москве и области, и других городах. Самыми популярными являются музеи в Тобольске, Алапаевске и Подмосковье, где создан музейный кластер, в который вошло четыре музея. С 2018 года, например, в музее Тобольска побывало более 440 тысяч туристов.

Кроме того, на «Императорском маршруте» отдельное внимание уделяют детскому туризму. В рамках национального проекта «Культура» (программа «Одаренные дети») в Алапаевске в 2022 году проект посетило около трех тысяч детей из 30 регионов страны. В 2023-м 2,5 тысячи детей из 21 региона посетят Московскую область, Пермь и Екатеринбург.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ В ПРОЕКТЕ «ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ»

Хабаровский край не зря стал участником проекта. Ведь в регионе с особым трепетом относятся к культурно-историческому наследию, связанному с деятельностью Императорского Дома Романовых.

Хабаровский край присоединится к федеральному проекту «Императорский маршрут». Фото: императорскиймаршрут.рф

В Хабаровске после визита сына Императора Александра II - Великого князя Алексея Александровича была названа улица Алексеевская. Первое учебное заведение Хабаровки носит такое же название. Весной в 1891 году в Хабаровку приезжал Цесаревича Николая Александровича. Он пожертвовал немалые средства краю на благотворительность. Император Николай II участвовал в открытии памятника великому генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Кроме того, память об Императоре увековечили в названиях Николаевского училища и Николаевской площади.

О ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ

Передвижная выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых» - это проект, посвященный истории становления железнодорожного дела в Российской Империи. Выставка включает в себя историю железных дорог нашей страны от начала XIX века до настоящего времени.

Центральная тема выставки – история создания Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали). Экспозиция ездит по восьми регионам страны. Ее уже открыли в Тюмени, Омске, Чите, Иркутске, Красноярске и Владивостоке.

Передвижная стендовая выставка останется в Хабаровском крае и будет перемещаться по всему региону.

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