Фото: стрит-фуд Kung Fu Tea – уличная еда по китайским традициям
Все наши рецепты уже давно полюбились в Китае, но мы здесь, чтобы покорить и сердца хабаровчан.
У нас есть как холодные чаи, так и теплые, в самое главное – каждый найдет себе что-то по вкусу. Хотите что-то чайное с тапиокой? Чай с кусочками фруктов и шариками? Что-то полезное из правильного питания? Наши сотрудники всегда могут с выбором и подберут для вас идеальный напиток.
Фото: стрит-фуд Kung Fu Tea – уличная еда по китайским традициям
Мы ждем вас в гости по двум адресам:
- Серышева, 25, ТЦ «Счастье», 5 этаж;
- Арена Ерофей, фуд-парк.
Фото: стрит-фуд Kung Fu Tea – уличная еда по китайским традициям
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