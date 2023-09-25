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Общество25 сентября 2023 6:05

Kung Fu Tea

Это китайские чаи как на основе свежих фруктов, так и лактобактерий, молока с шариками, желе и бабл джусами
Фото: стрит-фуд Kung Fu Tea – уличная еда по китайским традициям

Фото: стрит-фуд Kung Fu Tea – уличная еда по китайским традициям

Все наши рецепты уже давно полюбились в Китае, но мы здесь, чтобы покорить и сердца хабаровчан.

У нас есть как холодные чаи, так и теплые, в самое главное – каждый найдет себе что-то по вкусу. Хотите что-то чайное с тапиокой? Чай с кусочками фруктов и шариками? Что-то полезное из правильного питания? Наши сотрудники всегда могут с выбором и подберут для вас идеальный напиток.

Фото: стрит-фуд Kung Fu Tea – уличная еда по китайским традициям

Фото: стрит-фуд Kung Fu Tea – уличная еда по китайским традициям

Мы ждем вас в гости по двум адресам:

- Серышева, 25, ТЦ «Счастье», 5 этаж;

- Арена Ерофей, фуд-парк.

Фото: стрит-фуд Kung Fu Tea – уличная еда по китайским традициям

Фото: стрит-фуд Kung Fu Tea – уличная еда по китайским традициям

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