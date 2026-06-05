Билайн обеспечит ИИ-технологиями крупнейшего ТВ-оператора в России

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По договору Билайн предоставит заказчику доступ к техническим интерфейсам и пользовательским приложениям трёх нейросетевых моделей, а также обеспечит поддержку их эксплуатации в режиме 24/7. Комплексное решение под названием CDNvideo AI Hub позволит частично автоматизировать работу контактного центра «Триколор», поможет оператору быстрее и качественнее обрабатывать заявки, а также оптимизировать затраты на клиентскую поддержку и устранение проблем.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна, председатель совета директоров CDNvideo:

- ИИ - незаменимый инструмент в работе техподдержки любого крупного цифрового сервиса. Фактически без него сейчас невозможно справиться с объёмами поступающих пользовательских данных. ИИ-технологии помогают автоматизировать рутину и дают специалистам возможность сосредоточиться на решении проблем вместо бесконечных ответов на типовые вопросы. Всё это сокращает время ожидания ответа с часов до секунд, сберегает человеческие ресурсы, помогает поддерживать лояльность клиентов и купировать репутационные риски. ИИ-решения Билайна существенно усилят техподдержку «Триколора», послужат повышению экономической эффективности компании, упростят жизнь её сотрудникам и клиентам.

Олег Стручковский, коммерческий директор «Триколор»:

- Телеком-гиганты по всему миру активно инвестируют в машинное обучение, ИИ-агенты и прогнозную аналитику, и «Триколор» не исключение. Компания строит свою стратегию развития на основе современных технологий, ведь внедрение ИИ-решений в корпоративные процессы уже сейчас даёт бизнесу до 40% к эффективности. Партнерство с Билайном позволит «Триколор» увеличить эффективность нашего сервиса, усилить фокус на доступности поддержки и заботе о клиенте. При этом применение ИИ-технологий Билайна не ограничится контактным центром. Мы планируем использовать их и в других проектах, например, в нашем онлайн-кинотеатре или телемедицине.

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