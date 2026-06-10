Билайн открыл доступ к популярным зарубежным сервисам, ушедшим из РФ

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Всё заработало автоматически, без доплат и дополнительных условий. Идея «белых VPN», которую обсуждали на Петербургском международном экономическом форуме, быстро перешла в практику и удобство для пользователей услуг Билайна.

Подписка bee - это новая, гибкая тарифная модель от Билайна, которая пришла на смену линейкам фиксированных тарифов. Подключая подписку, пользователь сам выбирает объемы интернета, минут и дополнительные опции. При этом он может как остаться на бесплатном уровне (bee START и bee ZERO), так и собрать расширенный комплекс с мобильной связью, домашним интернетом и ТВ. Теперь все клиенты на подписке bee смогут пользоваться зарубежными сервисами без необходимости включать VPN или задействовать сторонние приложения и программы.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

- Есть популярные и востребованные среди россиян сервисы, которые не запрещены в нашей стране, но приняли решение больше здесь не работать. Чтобы пользоваться ими сейчас, нужно включать VPN или прибегать к услугам посредников - это неудобно и не очень справедливо. Мы работаем над тем, чтобы всё большее количество людей могли жить привычной цифровой жизнью без лишних неудобств. Поэтому для начала мы наладили прямой доступ к популярным зарубежным сервисам, включая передовые нейронные сети, на тарифах “План б”, а теперь нарастили его охват - и продолжим это делать.

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