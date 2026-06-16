Позолоти ручку: 15-летняя дочь вынесла драгоценности матери на 150 тысяч

Хабаровчанка сама назвала полиции подозреваемую в краже своих украшений. Фото сгенерировано нейросетью

В полицию обратилась жительница Железнодорожного района с заявлением о краже золотых украшений. Цепь, кольцо, браслет и сережки: общий ущерб женщина оценила в 150 тысяч рублей. И сама же указала на возможную подозреваемую. Собственную дочь.

Сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по Хабаровску подтвердили обоснованность претензий. 15-летняя горожанка в течение мая выносила из дома ювелирные изделия матери. Не всё сразу — постепенно, чтобы никто не заметил. А затем передавала украшения своему 18-летнему знакомому, жителю того же Железнодорожного района.

Молодой человек, достоверно зная, что имущество похищено, сдавал золото в ломбард на улице Большой. Причем без права последующего выкупа — предъявлял свой паспорт и получал деньги. Всего подельники выручили 140 тысяч рублей. Украшения оценили в 150, но ломбард, как это часто бывает, дал чуть меньше. Разница, впрочем, молодых людей не смутила.

Полученные средства они потратили на личные цели. На какие именно — в полиции не уточняют, но вряд ли на что-то полезное для семейного бюджета.

К этому моменту украшения уже реализованы добросовестным приобретателям. Вернуть их матери, скорее всего, не удастся.

Полицейские задержали обоих сообщников. Выяснилось, что 18-летний безработный горожанин уже был судим за кражи биография у него богатая, но не в хорошем смысле.

В отношении 15-летней дочери заявительницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. С подозреваемой взяли обязательство о явке.

Ее приятель подозревается в совершении шести эпизодов преступления по части 1 статьи 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»). Санкция — лишение свободы на срок до двух лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.