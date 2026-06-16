В Амур лезть нельзя даже если «все купаются»: спасательные посты заработали в Хабаровске

В Хабаровске определены четыре места отдыха у воды Фото: Екатерина ПОДПЕНКО.

Сезонные спасательные посты начали работу на берегу Амура и Амурской протоки. Четыре точки оборудованы в районе зон отдыха «Дельфин», набережной Невельского, а также у заводов «Амуркабель» и «Дальдизель». Спасатели дежурить ежедневно с 11:00 до 21:00, но горожане все равно лезут в реку. О штрафах за купание и почему пляжный сезон в Хабаровске пройдет только на берегу нам рассказал начальник управления по делам ГОЧС администрации Хабаровска Андрей Колчин.

Хабаровчанам давно известно, что Амур не пригоден для купания по санитарным нормам, а скорость течения превышает безопасную в четыре-пять раз. Но это не мешает горожанам каждое лето лезть в воду, что иногда приводит к трагическим последствиям.

В этом году сезон только набирает обороты, а первые трагедии уже случились. По состоянию на середину июня в Хабаровском крае зарегистрировано восемь происшествий на воде. В самом Хабаровске с начала года случилось шесть инцидентов, три из которых со смертельным исходом. Провалились под лед рыбаки и в котловане утонул ребенок.

– Самое обидное здесь – это бесконтрольность взрослых, – вздыхает Андрей Колчин, начальник управления по делам ГОЧС администрации Хабаровска. – Сейчас летние каникулы. Наши матросы-спасатели уже регистрируют выходы в воду и детей, и взрослых.

Один из недавних случаев произошел 30 мая. В День города, спасатели проводили рейд по Амуру на катере. Погода хоть и не располагала к купанию, но двое мужчин с удочками уже были в воде. В сильном алкогольном опьянении. Течение сильнейшее и если спасатели появились бы чуть позже, могли бы не успеть.

–До 90% гибели взрослых на воде это именно алкоголь, — констатирует Андрей Колчин.

История, которую он рассказывает, могла бы стать сценарием для социальной драмы. В прошлом году утонула девочка. Когда спасатели прибыли на место, в 200 метрах от трагедии сидела компания женщин с детьми от трех лет. Все «мамочки» были в алкогольном опьянении, а дети плескались в Амуре. Только вмешательство полиции тогда предотвратило еще одну смерть. Женщин привели в чувство, детей вывели на берег.

В прошлом году хабаровские спасатели вытащили из воды шестерых Фото: Екатерина ПОДПЕНКО.

Андрей Колчин подчеркивает, что спасатели уже работают в усиленном режиме. А при температуре воздуха выше +25 на воду дополнительно выходит катер. Но справляться с толпами отдыхающих становится все труднее.

В Хабаровске определены четыре места отдыха у воды, где дежурят матросы-спасатели: Центральная набережная, Дельфин, Амуркабель, Дальдизель. Посты заработали с 25 мая, ежедневно с 11 утра. Штат составляет 16 человек.

– Это очень тяжело – найти людей, – признает начальник управления. – У нас и молодые ребята, и возрастные, до 60 лет, которые дежурят не первый сезон.

В прошлом году спасатели вытащили из воды шестерых, в позапрошлом 18. И это при том, что их основная задача не спасение, а профилактика. Беседы, разъяснения, уговоры.

Иногда уговоры не работают. Бывает, что отдыхающие пускают в ход кулаки, ломают имущество. Тогда на место вызывают полицию. А если на катере подходит сотрудник в форме с оружием, уровень агрессии мгновенно падает.

– «Моя река, что хочу, то и делаю», — цитирует Андрей Колчин типичную реакцию отдыхающих под градусом. – Что вы мне сделаете?»

С 1 июня по поручению мэра Сергея Кравчука к работе подключились дополнительные силы: 40 сотрудников администрации ежедневно дежурят на десяти самых популярных точках у воды. Их задача не спасать, а наблюдать. Увидели купающихся детей, подошли, поговорили, раздали памятку. Если родители рядом и не реагируют, то вызвали ПДН.

Стоит помнить, что в Хабаровске действуют штрафы за купание в запрещенном месте. И в прошлом году суммы выросли с 500 до 3000–5000 рублей. За появление детей у воды без присмотра родителей – до 2000 рублей (статья 535 КоАП). В прошлом году полицейские составили 31 протокол.

Самой необычной мерой профилактики стали знаки, установленные по решению мэра в местах, где погибали дети. На них краткая и страшная надпись: «Здесь утонул ребенок».

– Когда приходишь на берег, видишь это – рука не поднимется пустить своего ребенка в воду, – уверен начальник управления по делам ГОЧС администрации Хабаровска. Он сравнивает эту надпись с предупреждениями на пачках сигарет, но надеется, что действовать она будет эффективнее.

Параллельно в течение года идет профилактическая работа в школах. В преддверии летних каникул сотрудники управления выступают на уроках ОБЖ, в родительских собраниях.

– Даже сам на собрании у средней дочери рассказывал, — признается Колчин. — Попросила классный руководитель, ну и выступил.

Спасатели бьют тревогу еще по одной причине. Даже трезвый человек может не справиться с Амуром. Течение изменилось за последние годы, стало мощнее и непредсказуемее.

Несколько лет назад на Дельфине мужчина спасал внучку. Девочку выбросил к берегу и ее подхватили другие отдыхающие. А его самого унесло. Утонул.

Три года назад на Богачёва компания подростков зашла в воду. Один начал тонуть. Друзья бросились спасать и тонущий едва не утопил их всех. Они кое-как выбрались. А он не смог.

– Видеть гибель ребенка и вытаскивать его из воды – это самое страшное, — говорит Колчин. –Родителям всегда говорим смотрите за детьми, проговорите с ними еще раз, что в Амур лезть нельзя. Даже если жарко. Даже если «все купаются». А взрослым хочется сказать: если идете к реке, то никакого алкоголя. Течение в Амуре сильнее вас. Холодная вода быстрее сводит мышцы. И жизнь у человека одна.

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