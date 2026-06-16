Квартал больших кошек: заброшенный барак в центре Хабаровска превратится в Музей тигра

Фото: Официальный канал губернатора Хабаровского края

Вместо обветшалых стен и мусора красный кирпич и дух купечества. Хабаровск готовится к рождению новой культурной доминанты: в историческом сердце города появится Музей амурского тигра. Проект объединил усилия краевых властей и федерального центра.

Место для будущего музея выбрано со вкусом и смыслом. Переулок капитана Дьяченко, 9. Сегодня это неприглядный пустырь с заброшенным бараком.

Фото: Официальный канал губернатора Хабаровского края

Но уже в ближайшие годы здесь вырастет двухэтажное здание из красного кирпича, стилизованное под купеческий Хабаровск конца XIX века. Именно так выглядела застройка города во времена, когда переулок получил своё имя в честь одного из основателей дальневосточной столицы.

Фото: Официальный канал губернатора Хабаровского края

Новый объект разместит под своей крышей две ключевые функции: просветительскую экспозицию Музея тигра и офис Центра «Амурский тигр». Таким образом, пространство станет одновременно и точкой притяжения для туристов, и штабом по сохранению редкого хищника, который давно стал неофициальным брендом всего Дальнего Востока.

Как отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем канале, локация выбрана не случайно. Напротив будущего здания сегодня благоухает цветущий сквер «Город воинской славы», по соседству Тургеневская лестница и главные музеи краевой столицы. Это место уже пропитано историей и культурой, а появление ещё одного знакового объекта замкнёт логику музейного квартала.

– Переулок Дьяченко в ближайшие годы преобразится до неузнаваемости и станет настоящим украшением Хабаровска, – подчеркнул Дмитрий Демешин. – Как того и заслуживает переулок, названный в честь основателя города.

Судьбоносные договорённости о реализации проекта были закреплены во время рабочего визита в Хабаровск председателя Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр», министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Высокий гость специально выделил несколько часов в своём графике, чтобы лично осмотреть подобранную площадку. По итогам встречи стороны зафиксировали чёткие планы по сопровождению инициативы.

Фото: Официальный канал губернатора Хабаровского края

Архитектурное решение нового здания стало ключевой деталью проекта. Использование красного кирпича и отсылка к купеческой архитектуре конца XIX века позволят новостройке органично вписаться в исторический контекст.

По мнению экспертов, такой подход задаёт высокую планку для всего переулка Дьяченко. Речь идёт о комплексном благоустройстве: музей станет ядром преображения, за которым последует обновление прилегающей территории, тротуаров, освещения и малых архитектурных форм. В перспективе это пространство должно превратиться в новую точку притяжения — не только для туристов, но и для самих хабаровчан, которым будет где погулять, отдохнуть и соприкоснуться с историей.

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