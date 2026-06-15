Для карапузов и их родителей: в Хабаровске пройдет фестиваль «МамаФест-2026» для всей семьи

Организаторы фестиваля "МамаФест-2026

В эту субботу, 20 июня, Городской дворец культуры превратится в центр семейного притяжения. Здесь пройдет фестиваль «МамаФест-2026» — мероприятие для будущих родителей, молодых семей с детьми, бабушек и дедушек. Словом, для всех, кто ценит семейный досуг и заботится о благополучии близких.

Организаторы разбили пространство фестиваля на пять тематических зон. Вход свободный, но нужна регистрация. Адрес: улица Ленина, 85. Время: с 10:00 до 19:00.

Для будущих мам

Первая зона – пространство для беременных. Уютная площадка для тех, кто ждет чуда. Здесь пройдут лекции о подготовке к родам, правильном питании и гимнастике для будущих мам. Гости смогут лично проконсультироваться с врачами и экспертами. И, конечно, получить приятные подарки.

Для семей с детьми

Вторая зона – настоящий рай для родителей малышей. Здесь будут работать специалисты по раннему развитию, детскому массажу, вопросам сна, прикорма и грудного вскармливания. Плюс интерактивные мастер-классы и игровые техники для самых маленьких.

Для мечтающих о ребенке

Третья зона – пространство планирования и ЭКО. Поддерживающая среда для пар, которые мечтают о ребенке. Здесь состоятся встречи с ведущими репродуктологами, психологами и специалистами по планированию семьи. Открытый разговор о современных методах ЭКО и репродуктивных технологиях, доступных прямо в Хабаровске.

Для пап

Четвертая зона – мужской уголок. Да-да, организаторы не забыли про отцов. Специальная программа включает лекции по психологии отцовства, финансовой грамотности и адаптации к новой роли. А также практические мастер-классы — совершенно серьезно: как делать прически дочкам, выбирать детский транспорт, купать ребенка и справляться с коликами.

Для всех

Пятая зона – пространство для всех гостей и детей. Большая развлекательная площадка с игровыми зонами, творческими мастер-классами для взрослых и малышей, выставкой товаров и услуг, ярмаркой хэндмейда. И отдельный приятный бонус – зона бесплатного обмена детскими вещами. То, что выросло из одного ребенка, может пригодиться другому.

«Семья — это фундамент нашего общества, источник силы и поддержки для каждого человека. Проведение таких мероприятий, как "МамаФест", крайне важно не только для популяризации традиционных семейных ценностей, но и для создания комфортной среды, где родители могут получить квалифицированную помощь, обменяться опытом и просто качественно провести время вместе с детьми», – объяснила начальник главного управления социального развития губернатора и правительства Хабаровского края Наталия Гребенюк.

Она добавила, что задача власти всесторонне поддерживать семьи, обеспечивая их необходимыми знаниями, ресурсами и вниманием.

«Фестиваль станет отличным примером того, как государство и общественные инициативы могут работать рука об руку ради благополучия нашего общества», — подчеркнула Гребенюк.

Фестиваль «МамаФест-2026» состоится 20 июня с 10:00 до 19:00 в Городском дворце культуры по адресу: улица Ленина, 85. Участие бесплатное, но организаторы просят зарегистрироваться заранее. Ссылка на регистрацию доступна в соцсетях и на городских афишах.